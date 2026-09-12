Будинок XIX століття з кінотеатром: де живуть зірки "Людини-павука" Том Голланд і Зендея
Том Голланд перетворив старий будинок XIX століття у Лондоні на сучасне житло, де тепер живе разом з Зендеєю. Після кількарічної реконструкції тут з'явилися шість спалень, домашній кінотеатр і спортзал.
Як виглядає будинок Тома Голланда і Зендеї у Лондоні
Будинок у Річмонді на південному заході Лондона Голланд придбав у 2018 році приблизно за 2,5 мільйона фунтів. Це триповерховий будинок XIX століття, у якому до реконструкції було чотири спальні, пише House & Garden.
Масштабні роботи почалися у 2020 році та тривали до 2023-го. Будинок суттєво розширили: тепер у ньому шість спалень, домашній кінотеатр і спортзал, а зміни торкнулися не лише внутрішнього простору, а й самого планування.
Проєкт реконструкції також передбачав сауну та окрему ігрову кімнату. Голланд отримав дозвіл і на розширення підвалу, а загалом для будинку подавали шість заявок на різні будівельні зміни.
На ділянці планували облаштувати окрему садову кімнату з дерев'яним оздобленням і видом на впорядкований сад. У проєкті також була оранжерея, яка мала стати ще одним додатковим простором біля будинку.
На місці старого гаража звели велику бічну прибудову. Для неї підібрали традиційні вертикальні вікна, схожі на ті, що вже були у старій частині будинку, тому нова частина не надто вибивається із загальної архітектури.
Водночас під час реконструкції зберегли характерні риси будинку XIX століття: еркерні вікна, арковий вхід, традиційні вертикальні вікна та поєднання червоної й світлої цегли на фасаді.
Сам фасад очистили, а рослинність, яка закривала частину будинку біля входу, прибрали. Оновили й в'їзд на територію – старі дерев'яні ворота замінили сучасними електричними.
Нагадаємо, акторка Енн Гетевей живе у будинку в каліфорнійському Охаї, який за стилем нагадує швейцарське шале. Подружжя придбало його у 2014 році приблизно за 3,6 мільйона доларів, а площа оселі становить близько 316 квадратних метрів.