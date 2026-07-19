Які документи треба обов'язково перевірити: що мають знати власники житла

Власники квартир і будинків часто вважають, що паперових документів на нерухомість достатньо для підтвердження права власності. Проте сьогодні вирішальне значення має інформація у Державному реєстрі речових прав, а її відсутність може створити серйозні юридичні проблеми.

Чому запис у Державному реєстрі важливіший за старі документи

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно є офіційною електронною базою, яка містить інформацію про власників квартир, будинків та іншої нерухомості. Саме дані з цього реєстру, згідно з українським законодавством, використовують нотаріуси, банки, державні реєстратори та суди під час оформлення будь-яких юридичних операцій.

Найбільший ризик виникає у власників житла, право на яке було оформлено до 2013 року, тобто до запуску Державного реєстру. У таких випадках паперові свідоцтва чи договори можуть бути чинними, але відомості про них не завжди внесені до електронної бази.

Якщо запис у реєстрі відсутній або містить помилки, можуть виникнути труднощі з продажем нерухомості, оформленням дарування чи спадщини. Крім того, такі прогалини можуть використовувати шахраї, які намагаються незаконно переоформити майно.

Як перевірити інформацію про свою нерухомість

Щоб переконатися, що інформація про житло є актуальною, власник може замовити витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зробити це можна через нотаріуса або за допомогою електронного сервісу Дія.

У витягу містяться дані про власника, характеристики об'єкта нерухомості та інформація про можливі обтяження. Електронний документ коштує близько 30 гривень, паперовий – 80 гривень. Це адміністративний збір за надання інформації, однак у разі звернення до нотаріуса загальна вартість може бути більшою через оплату його послуг.

Якщо під час перевірки виявиться, що інформація відсутня або містить неточності, необхідно звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса. На підставі документів про право власності вони допоможуть внести правильні відомості до реєстру. Така перевірка займає небагато часу, проте може убезпечити власника від серйозних юридичних проблем у майбутньому.