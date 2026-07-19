Почему запись в Государственном реестре важнее старых документов

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество – это официальная электронная база данных, содержащая информацию о владельцах квартир, домов и другой недвижимости. Именно данные из этого реестра, согласно украинскому законодательству, используют нотариусы, банки, государственные регистраторы и суды при оформлении любых юридических операций.

Наибольший риск возникает у владельцев жилья, право на которое было оформлено до 2013 года, то есть до запуска Государственного реестра. В таких случаях бумажные свидетельства или договоры могут быть действительными, но сведения о них не всегда внесены в электронную базу.

Если запись в реестре отсутствует или содержит ошибки, могут возникнуть трудности с продажей недвижимости, оформлением дарения или наследства. Кроме того, такие пробелы могут использовать мошенники, пытающиеся незаконно переоформить имущество.

Как проверить информацию о своей недвижимости

Чтобы убедиться, что информация о жилье актуальна, владелец может заказать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Сделать это можно через нотариуса или с помощью электронного сервиса "Дия".

В выписке содержатся данные о владельце, характеристики объекта недвижимости и информация о возможных обременениях. Электронный документ стоит около 30 гривен, бумажный – 80 гривен. Это административный сбор за предоставление информации, однако в случае обращения к нотариусу общая стоимость может быть выше из-за оплаты его услуг.

Если в ходе проверки выяснится, что информация отсутствует или содержит неточности, необходимо обратиться к государственному регистратору или нотариусу. На основании документов о праве собственности они помогут внести правильные сведения в реестр. Такая проверка занимает немного времени, однако может уберечь владельца от серьезных юридических проблем в будущем.