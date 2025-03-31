Дівчина поселилася у вбиральні на роботі, щоб не витрачати на оренду житла: як вона живе

18-річна китаянка живе у вбиральні магазину, яку переоблаштувала на житло. Дівчина не хотіла платити за оренду великі гроші, тому цей варіань здався їй найкращим.

Дівчина веде сторінку в соцмережі Douyin, де на неї підписались 16 тисяч користувачів. Там китаянка показує як минає її побут у переоблаштованій вбиральні, розповідає 24 Канал, посилаючись на New York Post.

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Дівчина винаймає вбиральню у роботодавця

Дівчина працює в меблевому магазині й звернулася до свого керівника з проханням орендувати вбиральню. Роботодавець погодився здавати туалет за мінімальну плату, щоб покрити комунальні витрати. На місяць китаянка платить всього лише 6 доларів на місяць.

Своє рішення китаянка аргументувала тим, що хоче заощадити. Клієнти магазину не дивуються, та й, зрештою, вдень вбиральня працює за призначенням. Роботодавець каже, що вважає працівницю "занадто ощадливою".

Китаянка зробила із вбиральні житло / Фото Jam Press

Як вона облаштувалася

Дівчина встановила розкладне ліжко, вішалку для одягу та навіть виокремила місце для приготування їжі з портативною плитою. Білизну працівниця пере на даху будівлі.

Китаянка розповідає підписникам, що загалом почувається там безпечно. Щоправда, на ніч блокує вхід розкладним ліжком.

На місяць її заробіток складає близько 410 доларів, а загальні витрати становлять 54 долари на місяць. Дівчина так економить, бо мріє купити будинок та авто.