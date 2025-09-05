Те, що раніше відштовхувало: які кухні стають трендовими у 2025 році
- У 2025 році трендом в дизайні кухонь стають кольорові та візерунчасті елементи, які відображають індивідуальність власників, замінюючи монохромні білі інтер'єри.
- Популярними стають текстуровані фасади з рифленими та ребристими поверхнями, а також двоколірне оформлення шаф, що додає кухні драматичності та стилю без повної реконструкції.
Протягом багатьох років білі кухні вважали беззаперечним еталоном у дизайнерському середовищі. Світлі й універсальні вони гармонійно поєднуються із будь-яким стилем інтер'єру. Також світлі тони підвищували ринкову вартість житла. Однак у 2025 році дизайн кухонь переживає помітну трансформацію. Монохромна палітра поступається місцем сміливішим рішенням.
Те, що раніше могло відлякати потенційних покупців, сьогодні стає ознакою трендовості. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на House Digest.
Зверніть увагу Виглядатиме візуально більшою: прості способи покращити маленьку кухню
Білі кухні більше не в тренді?
Як зазначають дизайнери, простота білого інтер'єру у 2025 році відходить на другий план, адже зростає попит на кухні з характером та яскраво вираженою індивідуальністю. Функціональний простір перетворюється на артоб'єкт, де власники житла можуть вільно проявити свій стиль, використовуючи глибокі відтінки.
Така популярність кольорових і візерунчастих кухонних шаф зумовлена прагненням до персоналізації житлових просторів. Після періоду стриманого, нейтрального дизайну багато хто прагне інтер'єру, який би відображав їхній унікальний погляд і спосіб життя. Хоча класичні темні, природні тони – як-от оливковий зелений чи глибокий синій – усе ще залишаються актуальними, саме декоративні візерунки стають тією родзинкою, що виокремлює новий напрям у кухонному дизайні.
Який саме дизайн кухонь тепер популярний?
Наявність декоративного дизайну на кухонних шафах не означає складні форми – найчастіше йдеться саме про текстуру фасадів. Останнім часом особливо популярні рифлені та ребристі поверхні. Перші характеризуються заглибленнями у вигляді канавок, тоді як другі мають опуклі виступи. Такі текстуровані елементи надають як візуальної, так і тактильної глибини, перетворюючи звичайні шафи на виразні дизайнерські акценти. Вагонка з вертикальними дерев'яними планками та вставками з металевої сітки також додає фактури, створюючи ефект напівпрозорості. Такі декоративні фасади є стильною альтернативою традиційним рівним панелям або класичним дверцятам-шейкерам, надаючи кухні архітектурної виразності та індивідуальності.
Усе більше популярними стають яскраві кухні / Фото Freepik
Щоб інтегрувати ці тренди у власну кухню, необов'язково повністю її переробляти. Один із найбільш популярних прийомів – двоколірне оформлення шаф: верхні та нижні модулі фарбують у різні відтінки, що створює привабливий контраст без перевантаження простору. Часто акцент робиться на кухонному острові – його оформлюють у насичений, глибокий колір, наприклад, бордовий або темно-сірий, тоді як решта меблів залишається у нейтральній палітрі. Такий підхід дозволяє додати кімнаті драматичності та стилю.
При виборі фарби варто звернути увагу на матове покриття – воно виглядає сучасно та менш вибагливо в догляді, на відміну від глянцевих поверхонь, які можуть здаватися застарілими. Завдяки вдало підібраному кольору чи текстурі, навіть без капітального ремонту, можна перетворити кухню на стильний і самобутній простір.
На що ще звернути увагу у дизайні кухні?
- Під час оформлення кухні слід звернути увагу на певні аспекти, аби проблема бруду турбувала якнайрідше. Темні матові підлоги та фасади шаф зі складною текстурою швидко накопичують пил і потребують частішого прибирання. Біла затирка, блискучі стільниці, поверхні з нержавіючої сталі та фартух із дрібної плитки також легко забруднюються й можуть бути складними у догляді.
- Звичайні накладки на кухонних шафах залишають частину рами відкритою, що може створювати враження візуального перевантаження та надавати інтер'єру застарілого вигляду. Натомість фасади з повним накладенням або вставні моделі повністю закривають раму, формуючи стильний, сучасний і лаконічний дизайн.
- Щоб візуально розширити простір невеликої кухні, варто надавати перевагу світлим відтінкам, суцільному покриттю підлоги та гладким фасадам без декору.
Чисті стільниці та раціональне використання місця над шафами також сприяють створенню відчуття простору й легкості.