На протяжении многих лет белые кухни считали безоговорочным эталоном в дизайнерской среде. Светлые и универсальные они гармонично сочетаются с любым стилем интерьера. Также светлые тона повышали рыночную стоимость жилья. Однако в 2025 году дизайн кухонь переживает заметную трансформацию. Монохромная палитра уступает место более смелым решениям.

То, что раньше могло отпугнуть потенциальных покупателей, сегодня становится признаком трендовости. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на House Digest.

Белые кухни больше не в тренде?

Как отмечают дизайнеры, простота белого интерьера в 2025 году отходит на второй план, ведь растет спрос на кухни с характером и ярко выраженной индивидуальностью. Функциональное пространство превращается в артобъект, где владельцы жилья могут свободно проявить свой стиль, используя глубокие оттенки.

Такая популярность цветных и узорчатых кухонных шкафов обусловлена стремлением к персонализации жилых пространств. После периода сдержанного, нейтрального дизайна многие стремятся к интерьеру, который бы отражал их уникальный взгляд и образ жизни. Хотя классические темные, природные тона – например оливковый зеленый или глубокий синий – все еще остаются актуальными, именно декоративные узоры становятся той изюминкой, что выделяет новое направление в кухонном дизайне.

Какой именно дизайн кухонь теперь популярен?

Наличие декоративного дизайна на кухонных шкафах не означает сложные формы – чаще всего речь идет именно о текстуре фасадов. В последнее время особенно популярны рифленые и ребристые поверхности. Первые характеризуются углублениями в виде канавок, тогда как вторые имеют выпуклые выступы. Такие текстурированные элементы придают как визуальной, так и тактильной глубины, превращая обычные шкафы на выразительные дизайнерские акценты. Вагонка с вертикальными деревянными планками и вставками из металлической сетки также добавляет фактуры, создавая эффект полупрозрачности. Такие декоративные фасады являются стильной альтернативой традиционным ровным панелям или классическим дверцам-шейкерам, придавая кухне архитектурной выразительности и индивидуальности.



Все более популярными становятся яркие кухни / Фото Freepik

Чтобы интегрировать эти тренды в собственную кухню, необязательно полностью ее переделывать. Один из самых популярных приемов – двухцветное оформление шкафов: верхние и нижние модули красят в разные оттенки, что создает привлекательный контраст без перегрузки пространства. Часто акцент делается на кухонном острове – его оформляют в насыщенный, глубокий цвет, например, бордовый или темно-серый, тогда как остальная мебель остается в нейтральной палитре. Такой подход позволяет добавить комнате драматичности и стиля.

При выборе краски стоит обратить внимание на матовое покрытие – оно выглядит современно и менее прихотливо в уходе, в отличие от глянцевых поверхностей, которые могут казаться устаревшими. Благодаря удачно подобранному цвету или текстуре, даже без капитального ремонта, можно превратить кухню в стильное и самобытное пространство.

На что еще обратить внимание в дизайне кухни?