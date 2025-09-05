То, что раньше могло отпугнуть потенциальных покупателей, сегодня становится признаком трендовости. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на House Digest.

Белые кухни больше не в тренде?

Как отмечают дизайнеры, простота белого интерьера в 2025 году отходит на второй план, ведь растет спрос на кухни с характером и ярко выраженной индивидуальностью. Функциональное пространство превращается в артобъект, где владельцы жилья могут свободно проявить свой стиль, используя глубокие оттенки.

Такая популярность цветных и узорчатых кухонных шкафов обусловлена стремлением к персонализации жилых пространств. После периода сдержанного, нейтрального дизайна многие стремятся к интерьеру, который бы отражал их уникальный взгляд и образ жизни. Хотя классические темные, природные тона – например оливковый зеленый или глубокий синий – все еще остаются актуальными, именно декоративные узоры становятся той изюминкой, что выделяет новое направление в кухонном дизайне.

Какой именно дизайн кухонь теперь популярен?

Наличие декоративного дизайна на кухонных шкафах не означает сложные формы – чаще всего речь идет именно о текстуре фасадов. В последнее время особенно популярны рифленые и ребристые поверхности. Первые характеризуются углублениями в виде канавок, тогда как вторые имеют выпуклые выступы. Такие текстурированные элементы придают как визуальной, так и тактильной глубины, превращая обычные шкафы на выразительные дизайнерские акценты. Вагонка с вертикальными деревянными планками и вставками из металлической сетки также добавляет фактуры, создавая эффект полупрозрачности. Такие декоративные фасады являются стильной альтернативой традиционным ровным панелям или классическим дверцам-шейкерам, придавая кухне архитектурной выразительности и индивидуальности.



Все более популярными становятся яркие кухни / Фото Freepik

Чтобы интегрировать эти тренды в собственную кухню, необязательно полностью ее переделывать. Один из самых популярных приемов – двухцветное оформление шкафов: верхние и нижние модули красят в разные оттенки, что создает привлекательный контраст без перегрузки пространства. Часто акцент делается на кухонном острове – его оформляют в насыщенный, глубокий цвет, например, бордовый или темно-серый, тогда как остальная мебель остается в нейтральной палитре. Такой подход позволяет добавить комнате драматичности и стиля.

При выборе краски стоит обратить внимание на матовое покрытие – оно выглядит современно и менее прихотливо в уходе, в отличие от глянцевых поверхностей, которые могут казаться устаревшими. Благодаря удачно подобранному цвету или текстуре, даже без капитального ремонта, можно превратить кухню в стильное и самобытное пространство.

На что еще обратить внимание в дизайне кухни?