Те, що раніше могло відлякати потенційних покупців, сьогодні стає ознакою трендовості.

Білі кухні більше не в тренді?

Як зазначають дизайнери, простота білого інтер'єру у 2025 році відходить на другий план, адже зростає попит на кухні з характером та яскраво вираженою індивідуальністю. Функціональний простір перетворюється на артоб'єкт, де власники житла можуть вільно проявити свій стиль, використовуючи глибокі відтінки.

Така популярність кольорових і візерунчастих кухонних шаф зумовлена прагненням до персоналізації житлових просторів. Після періоду стриманого, нейтрального дизайну багато хто прагне інтер'єру, який би відображав їхній унікальний погляд і спосіб життя. Хоча класичні темні, природні тони – як-от оливковий зелений чи глибокий синій – усе ще залишаються актуальними, саме декоративні візерунки стають тією родзинкою, що виокремлює новий напрям у кухонному дизайні.

Який саме дизайн кухонь тепер популярний?

Наявність декоративного дизайну на кухонних шафах не означає складні форми – найчастіше йдеться саме про текстуру фасадів. Останнім часом особливо популярні рифлені та ребристі поверхні. Перші характеризуються заглибленнями у вигляді канавок, тоді як другі мають опуклі виступи. Такі текстуровані елементи надають як візуальної, так і тактильної глибини, перетворюючи звичайні шафи на виразні дизайнерські акценти. Вагонка з вертикальними дерев'яними планками та вставками з металевої сітки також додає фактури, створюючи ефект напівпрозорості. Такі декоративні фасади є стильною альтернативою традиційним рівним панелям або класичним дверцятам-шейкерам, надаючи кухні архітектурної виразності та індивідуальності.



Усе більше популярними стають яскраві кухні / Фото Freepik

Щоб інтегрувати ці тренди у власну кухню, необов'язково повністю її переробляти. Один із найбільш популярних прийомів – двоколірне оформлення шаф: верхні та нижні модулі фарбують у різні відтінки, що створює привабливий контраст без перевантаження простору. Часто акцент робиться на кухонному острові – його оформлюють у насичений, глибокий колір, наприклад, бордовий або темно-сірий, тоді як решта меблів залишається у нейтральній палітрі. Такий підхід дозволяє додати кімнаті драматичності та стилю.

При виборі фарби варто звернути увагу на матове покриття – воно виглядає сучасно та менш вибагливо в догляді, на відміну від глянцевих поверхонь, які можуть здаватися застарілими. Завдяки вдало підібраному кольору чи текстурі, навіть без капітального ремонту, можна перетворити кухню на стильний і самобутній простір.

На що ще звернути увагу у дизайні кухні?