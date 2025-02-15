Ванна кімната Дженніфер Еністон: яка деталь робить її особливою
- Дженніфер Еністон має не одну ванну кімнату, але всі вони об'єднані спільною естетикою.
- Щоправда, у ванній кімнаті закритого типу є одна важлива деталь, яка робить її особливою.
Ванна Дженніфер Еністон досі викликає багато обговорень, хоча дизайн зірка оновила ще понад 4 роки тому. Цікаво, що в акторки є щонайменше дві ванні кімнати, зроблені за схожою концепцією, яка робить їх особливими.
Кожен ванний куточок у домі Дженніфер Еністон виконаний у стилі спа-центру. Це недавній "оздоровчий" тренд, який у 2025 році стає все більш популярним, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.
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У закритій ванній кімнаті є паровий душ
Дизайнери кажуть, що для ванної кімнати в стилі спа-центру чудовим вибором буде паровий душ. Якраз такий встановила собі Дженніфер Еністон.
Акторка показала свої ванні кімнати та паровий душ: відео
Парові душі, безумовно, набувають популярності серед власників будинків, особливо тому, що тенденції оздоровлення продовжують впливати на дизайн,
– коментує Келлі Сірна, власниця Studio 11 Design у Далласі.
Паровий душ – досить дорога інвестиція, але це не просто дизайнерське рішення, а спосіб зміцнити своє здоров'я. Серед переваг користування паровим душем називають покращення кровообігу, детоксикацію, зниження рівня стресу та покращення стану шкіри.
Естетика закритої ванної кімнати: дивіться відео
Встановлення парового душа – це чудовий спосіб створити спокійну атмосферу, схожу на спа-центр, а також створити вишукану та піднесену загальну атмосферу в інтер’єрі,
– додає експертка.
У Дженніфер Еністон як відкрита, так і закрита ванні кімнати мають естетику спа-центру. Її надає не тільки паровий душ, а й білі вишукані меблі, латунні та дерев'яні деталі, а також акцентні килими.