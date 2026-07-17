Не лише ціна квартири: що ще доведеться оплатити покупцеві житла в Німеччині

Купівля житла в Німеччині може обійтися значно дорожче, ніж вказано в оголошенні. До ціни квартири або будинку додаються податки, нотаріальні послуги та інші витрати, які покупець має врахувати ще до підписання угоди.

Які додаткові витрати потрібно врахувати під час купівлі житла

Крім ціни житла, покупець має оплатити додаткові витрати – у Німеччині їх називають Kaufnebenkosten. Разом вони можуть збільшити бюджет ще на 9 – 15%, пише Ukrainian in Germany.

Найбільша з них – податок на купівлю нерухомості. Залежно від федеральної землі його ставка становить від 3,5% до 6,5%. Найменше платять у Баварії, тому однакова за ціною нерухомість у різних регіонах може мати різну кінцеву вартість.

Ще близько 1,5 – 2% потрібно передбачити на послуги нотаріуса та реєстрацію права власності. Якщо квартиру або будинок купують через рієлтора, комісія може становити близько 3 – 3,57%. Під час купівлі житла для власного проживання цю суму зазвичай ділять між покупцем і продавцем.

До бюджету також варто додати витрати на іпотеку, банківські послуги, переїзд і ремонт. Кухня, побутова техніка або паркомісце можуть продаватися окремо й не входити до ціни в оголошенні. Так, квартира вартістю 350 тисяч євро після сплати податків та оформлення може обійтися майже у 400 тисяч євро.

Як проходить оформлення угоди в Німеччині

Купити нерухомість у Німеччині без нотаріуса не можна. Він стежить за законністю угоди, але не виступає на боці окремо покупця чи продавця.

Спочатку сторони погоджують умови. Після цього покупець отримує проєкт договору, щоб перевірити його та за потреби перекласти. Далі сторони підписують документ у нотаріуса, а покупець сплачує податок і переказує гроші продавцю.

Однак підписаний договір ще не робить покупця власником житла. Право власності переходить до нього лише після внесення запису до земельного реєстру Grundbuch. Зазвичай оформлення триває від одного до трьох місяців.

До підписання договору варто перевірити, кому належить житло, чи немає на ньому іпотеки або інших обмежень. Також потрібно звернути увагу на енергетичний сертифікат, щомісячні платежі та заплановані ремонти в будинку. Усі додаткові домовленості краще одразу прописати в договорі, адже відмовитися від угоди після підписання буде складно.

Чи можуть іноземці купити житло в Німеччині

Іноземці можуть купувати нерухомість майже на тих самих умовах, що й громадяни Німеччини. Для цього не потрібно мати німецьке громадянство або посвідку на постійне проживання. Водночас придбання квартири або будинку не дає автоматичного права на візу чи постійне проживання. У Німеччині немає програми "золотої візи" за купівлю нерухомості.

Нагадаємо, купівля житла в Європі часто потребує більше часу та перевірок, ніж очікують українці. Покупцеві доводиться підтверджувати походження коштів, враховувати податки й юридичні витрати, а в окремих випадках ще й сплачувати завдаток, який не повернуть у разі відмови від угоди.