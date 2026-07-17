Какие дополнительные расходы необходимо учесть при покупке жилья

Помимо цены жилья, покупателю предстоит оплатить дополнительные расходы – в Германии их называют Kaufnebenkosten. В совокупности они могут увеличить бюджет еще на 9–15%, пишет Ukrainian in Germany.

Самая крупная из них – налог на покупку недвижимости. В зависимости от федеральной земли его ставка составляет от 3,5% до 6,5%. Меньше всего платят в Баварии, поэтому недвижимость одинаковой цены в разных регионах может иметь разную конечную стоимость.

Еще около 1,5–2% нужно предусмотреть на услуги нотариуса и регистрацию права собственности. Если квартиру или дом покупают через риэлтора, комиссия может составить около 3–3,57%. При покупке жилья для собственного проживания эту сумму обычно делят между покупателем и продавцом.

В бюджет также стоит добавить расходы на ипотеку, банковские услуги, переезд и ремонт. Кухня, бытовая техника или парковочное место могут продаваться отдельно и не входить в цену, указанную в объявлении. Так, квартира стоимостью 350 тысяч евро после уплаты налогов и оформления может обойтись почти в 400 тысяч евро.

Как проходит оформление сделки в Германии

Купить недвижимость в Германии без нотариуса невозможно. Он следит за законностью сделки, но не выступает ни на стороне покупателя, ни на стороне продавца.

Сначала стороны согласовывают условия. После этого покупатель получает проект договора, чтобы проверить его и, при необходимости, перевести. Далее стороны подписывают документ у нотариуса, а покупатель уплачивает налог и перечисляет деньги продавцу.

Однако подписанный договор еще не делает покупателя владельцем жилья. Право собственности переходит к нему только после внесения записи в земельный реестр Grundbuch. Обычно оформление занимает от одного до трех месяцев.

До подписания договора стоит проверить, кому принадлежит жилье, нет ли на него ипотеки или других ограничений. Также нужно обратить внимание на энергетический сертификат, ежемесячные платежи и запланированные ремонты в доме. Все дополнительные договоренности лучше сразу прописать в договоре, ведь отказаться от сделки после подписания будет сложно.

Могут ли иностранцы купить жилье в Германии

Иностранцы могут приобретать недвижимость практически на тех же условиях, что и граждане Германии. Для этого не требуется иметь немецкое гражданство или вид на жительство. В то же время покупка квартиры или дома не дает автоматического права на визу или вид на жительство. В Германии нет программы "золотой визы" за покупку недвижимости.

Напомним, что покупка жилья в Европе часто требует больше времени и проверок, чем ожидают украинцы. Покупателю приходится подтверждать происхождение средств, учитывать налоги и юридические расходы, а в отдельных случаях еще и вносить залог, который не будет возвращен в случае отказа от сделки.