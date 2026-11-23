Під час оренди квартири можна втратити заставу або заплатити за пошкодження, які були ще до заселення. Щоб не довелося віддавати зайві гроші, варто заздалегідь подбати про договір оренди та акт приймання-передачі житла.

Що обов'язково потрібно прописати в договорі оренди житла

Договір оренди квартири потрібно укладати письмово, щоб власник та орендар могли підтвердити свої домовленості. У ньому визначають умови проживання, оплату житла та відповідальність обох сторін, пише ГО "Юридичний порадник для ВПО".

Договір складають у двох примірниках – по одному для кожної сторони. Обидва примірники мають підписати власник та орендар. У документі обов'язково зазначають:

дані власника й орендаря, адресу квартири та строк оренди;

розмір орендної плати, строки її внесення та умови підвищення;

порядок оплати комунальних послуг і витрат на ремонт;

відповідальність за пошкодження майна та умови дострокового розірвання договору.

Окремо потрібно прописати суму страхового депозиту, який орендар передає під час заселення. У договорі також зазначають строк повернення депозиту та випадки, коли власник може залишити собі частину або всю суму. Депозит можуть використати для погашення боргів за оренду або компенсації за пошкоджене майно, якщо це передбачено договором.

Перед підписанням варто перевірити документи на право власності квартири, а після заселення зберігати банківські квитанції або розписки про оплату.

Навіщо складати акт приймання-передачі квартири

Під час заселення варто скласти акт приймання-передачі квартири. У ньому описують стан житла, меблів і техніки, а також усі наявні пошкодження, зокрема подряпини, тріщини чи несправності.

Також записують показники лічильників води, газу та електроенергії. Стан квартири краще додатково сфотографувати, а сам акт мають підписати обидві сторони.

Під час виїзду з квартири варто скласти ще один акт. Якщо власник вимагатиме гроші за старі пошкодження або відмовиться повертати заставу, ці документи допоможуть довести, у якому стані орендар отримав і повернув квартиру.

Нагадаємо, продаж квартири не означає, що орендар повинен одразу виїхати. Якщо договір оренди залишається чинним, новий власник має дотримуватися його умов, а достроково припинити оренду можна лише за передбачених законом або договором підстав.