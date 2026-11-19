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Чи повинен орендар виїжджати, якщо квартиру продали

Продаж квартири не припиняє автоматично договір оренди. Новий власник отримує права та обов'язки попереднього орендодавця, а мешканець може залишатися у житлі до завершення строку договору на погоджених умовах, пише "Судово-юридична газета".

Водночас договір може передбачати дострокове припинення оренди у разі продажу квартири. Якщо такої умови немає, зміна власника сама по собі не дає права вимагати звільнення житла. Розірвання договору має відповідати його умовам і вимогам законодавства.

Якщо під час заселення орендар сплатив гарантійний платіж, попередній і новий власники мають узгодити, хто відповідатиме за повернення коштів. Умови повернення визначає договір. Також із мешканцем потрібно погоджувати покази квартири покупцям – наприклад, попередити за 24 години та визначити час відвідувань.

Коли новий власник квартири може виселити орендаря

Вимагати розірвання договору через суд можна, якщо орендар не платить за житло протягом шести місяців, а договором не передбачено тривалішого строку. Для короткострокової оренди достатньою підставою є невнесення плати понад два рази.

Договір також можуть розірвати через пошкодження або руйнування квартири, використання житла не за призначенням чи систематичне порушення прав сусідів після попередження. У разі пошкодження квартири суд може надати орендарю час на її відновлення.

Важливо! Якщо власник планує проживати у квартирі сам або поселити там членів сім'ї, він може вимагати розірвання договору, попередивши орендаря щонайменше за два місяці.

Якщо після законного припинення оренди мешканець відмовляється виїжджати, питання виселення вирішують через суд. Самовільно змінювати замки, виносити речі чи силоміць виселяти людину не можна.