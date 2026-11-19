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Должен ли арендатор съехать, если квартиру продали

Продажа квартиры не прекращает автоматически договора аренды. Новый владелец получает права и обязанности предыдущего арендодателя, а арендатор может оставаться в жилье до истечения срока договора на согласованных условиях, пишет"Судебно-юридическая газета".

В то же время договор может предусматривать досрочное прекращение аренды в случае продажи квартиры. Если такого условия нет, смена собственника сама по себе не дает права требовать освобождения жилья. Расторжение договора должно соответствовать его условиям и требованиям законодательства.

Если при заселении арендатор внес гарантийный платеж, предыдущий и новый собственники должны согласовать, кто будет отвечать за возврат средств. Условия возврата определяются договором. Также с жильцом необходимо согласовывать показы квартиры покупателям – например, предупреждать за 24 часа и определять время посещений.

Когда новый владелец квартиры может выселить арендатора

Требовать расторжения договора через суд можно, если арендатор не платит за жилье в течение шести месяцев, а договором не предусмотрен более длительный срок. Для краткосрочной аренды достаточным основанием является невнесение платы более двух раз.

Договор также могут расторгнуть из-за повреждения или разрушения квартиры, использования жилья не по назначению или систематического нарушения прав соседей после предупреждения. В случае повреждения квартиры суд может предоставить арендатору время на ее восстановление.

Важно! Если собственник планирует проживать в квартире сам или поселить там членов семьи, он может потребовать расторжения договора, предупредив арендатора не менее чем за два месяца.

Если после законного прекращения аренды жилец отказывается выезжать, вопрос выселения решается в судебном порядке. Самовольно менять замки, выносить вещи или силой выселять человека нельзя.