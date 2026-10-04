Как долго арендатор может не платить до расторжения договора

Согласно статье 825 Гражданского кодекса Украины, собственник может требовать расторжения договора через суд, если арендатор не платит за жилье в течение шести месяцев, рассказала в комментарии 24 Канала адвокат АО "Компетенс" Марина Суткович.

Если в договоре оговорен более длительный срок, учитывается именно он. Для краткосрочной аренды основанием для расторжения является неуплата более двух раз.

При этом не нужно ждать шесть месяцев, чтобы требовать возврата задолженности. Требовать неуплаченную арендную плату можно уже после истечения срока конкретного платежа, если арендатор его не внес.

Значение имеют и условия самого договора. В нем может быть прописано право собственника на односторонний отказ от договора из-за просрочки оплаты.

Марина Суткович Адвокат и управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Поэтому арендодателям я советую еще на этапе заключения договора четко прописывать, по истечении какого срока неуплаты они имеют право отказаться от договора, каким образом уведомляют об этом арендатора и в какой срок он после этого должен освободить квартиру.

Оплату лучше принимать безналичным способом, чтобы сохранялось подтверждение платежа. Если деньги передаются наличными, каждый платеж следует подтверждать распиской. В противном случае в случае спора будет сложнее доказать, действительно ли арендатор платил.

Что делать владельцу, если арендатор не платит и не выезжает

Сначала арендатору нужно направить письменное требование о погашении задолженности. Если уже есть основания для одностороннего расторжения договора, владелец может одновременно уведомить о его прекращении и потребовать освободить квартиру. При этом важно иметь доказательство того, что арендатор получил уведомление.

Если он не выезжает добровольно, собственник может обратиться в суд. Пока договор еще действует, можно требовать его расторжения, взыскания задолженности и выселения. Если договор уже был надлежащим образом расторгнут в связи с односторонним отказом, в суде можно требовать взыскания задолженности и выселения.

После вступления решения суда в законную силу принудительное выселение проводит государственный исполнитель. При необходимости во время выселения могут присутствовать сотрудники полиции.

В суде с арендатора могут взыскать не только сам долг за аренду. За время просрочки можно взыскать инфляционные потери, 3% годовых, если иной размер не установлен договором или законом, а также пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в соответствующий период. Чем дольше арендатор не погашает задолженность, тем больше может составить общая сумма взыскания.

Напомним, чАрендовать квартиру без письменного договора рискованно ы как для собственника, так и для арендатора. В случае конфликта будет сложнее доказать размер арендной платы, условия возврата залога, наличие задолженности или ответственность за поврежденное имущество.