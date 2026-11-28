Учасники державної іпотечної програми єОселя можуть повернути кредит раніше встановленого договором терміну. Причому позичальники мають право як повністю закрити заборгованість, так і частково погасити її без штрафних санкцій за дострокове повернення коштів.

Чи дозволяє єОселя достроково погасити іпотеку

Учасники державної програми доступного іпотечного кредитування єОселя мають право повернути позичені кошти раніше встановленого договором терміну. Це передбачено правилами програми, оприлюдненими Українською фінансовою житловою компанією (Укрфінжитло).

Зокрема, позичальник може обрати один із двох варіантів: повністю погасити залишок заборгованості або внести додаткову суму для часткового дострокового повернення кредиту. В обох випадках дострокове погашення дозволяється без застосування штрафних санкцій.

Зверніть увагу! Повне погашення означає, що людина повертає банку всю суму залишку кредиту та сплачує нараховані проценти й інші належні платежі. Після виконання всіх зобов'язань кредитний договір закривають відповідно до передбаченої банком процедури.

Часткове погашення передбачає внесення додаткових коштів понад обов'язковий щомісячний платіж. Завдяки цьому зменшується основна сума боргу, а отже, позичальник може заощадити на майбутніх процентних платежах.

Водночас конкретний порядок зарахування додаткових коштів і зміни графіка платежів залежить від умов кредитного договору та внутрішніх процедур банку. Тому перед внесенням великої суми варто уточнити в кредитора, як саме її розподілять.

Як достроково погасити кредит за єОселею

Щоб достроково повернути кредит за програмою єОселя, позичальнику насамперед потрібно звернутися до банку, у якому оформлена іпотека. Фінансова установа має повідомити актуальну суму заборгованості, порядок внесення коштів та необхідні дії для часткового або повного закриття кредиту.

Наприклад, у Sense Bank передбачена можливість внести кошти для дострокового погашення в будь-який день, а не лише в дату обов'язкового платежу. Для кредитів з ануїтетною схемою погашення додаткова сума спрямовується на зменшення основного боргу, а графік змінюється шляхом скорочення кількості платежів без зміни їхнього розміру.

Зверніть увагу! Для повного дострокового погашення в цьому банку кредитний договір закривають автоматично в найближчу дату платежу за графіком або в дату підписання додаткової угоди у відділенні.

В інших банках процедура може відрізнятися. Наприклад, в окремих кредитних договорах Укргазбанку передбачено письмове повідомлення про дострокове розірвання договору щонайменше за 7 календарних днів. Тому позичальникам важливо перевіряти саме умови свого договору.

Після повного погашення іпотеки варто отримати від банку підтвердження відсутності заборгованості та з'ясувати порядок припинення іпотеки й зняття обтяження з нерухомості в Державному реєстрі речових прав. Отже, учасники єОселі не зобов'язані виплачувати іпотеку протягом усього строку, визначеного договором. Вони можуть повернути борг раніше або поступово зменшувати його додатковими внесками, не сплачуючи штраф саме за дострокове повернення кредиту.

Раніше ми писали, що відсутність офіційного працевлаштування не завжди означає, що людина не зможе придбати житло за державною програмою єОселя. Водночас банки перевіряють платоспроможність позичальника, тому важливо розуміти, які доходи можна врахувати та якими документами їх підтвердити.