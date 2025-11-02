Від лофту до розкішного пентхауса: як би виглядала оселя героїв "Відьмака" у сучасному світі

Серіал "Відьмак" отримав неабияку популярність. Його сюжет заснований на однойменній серії романів Анджея Сапковського. Нещодавно вийшов 4 сезон цього серіалу, який уже отримав неоднозначну оцінку.

Яке житло було б у головних героїв "Відьмака" у сучасному світі?

Характери головних героїв дуже різні, відповідно, і житло персонажів відчутно відрізнялося б, пише 24 Канал.

Ґеральт

Ґеральт, імовірно, мешкав би у сучасному заміському будинку, що знаходиться недалеко від лісу. Також його житло могло б мати такі характеристики:

скандинавський мінімалізм;

висока захищеність;

усе виконано у стриманих тонах, превалюють сірий та чорний.

Можна сказати, що для цього будинку характерна стриманість. Усе функціональне та має практичне значення.



Який зовнішній вигляд мала б оселя Ґеральта / Зображення створено за допомогою ШІ

Імовірно, в житлі Ґеральта можна побачити декоративні елементи виключно у вигляді зброї. Також у його оселі є багато книг.

Цірілла (Цірі)

Цірі обрала б для життя стильну квартиру в центрі мегаполіса. Її житло точно обладнане панорамними вікнами.

Також, імовірно, в оселі Цірі можна зустріти:

багато рослин;

найсучаснішу техніку;

обладнання для тренувань, наприклад, фехтувальний манекен.

Інтер'єр Цірі світлий. Там використано багато дерева та додано безліч джерел освітлення.



Як виглядала б оселя Цірі з "Відьмака" / Зображення створено за допомогою ШІ

Йеннефер з Венґерберґа

Йеннефер, імовірно, мешкала б у розкішній оселі:

найбільше їй підійшов би пентхаус;

її житло має великі вікна, приватний вхід та ліфт;

оселя Йеннефер, виконана у темних тонах;

також в її кімнатах можна побачити багато цікавих атрибутів, зокрема, антикварні книги та дифузори з глибокими ароматами.

Оселя Йеннефер має незначне освітлення. У вечірній час там панує магічна пітьма.



Як виглядала б оселя Йеннефера у теперішній час / Зображення створено за допомогою ШІ

Любисток (Яскір)

Любисток з великою імовірністю проживав би у місті, де багато старовинної архітектури. Його житло характеризувалося б:

затишком, попри невеликий хаос;

великою кількістю фото;

усі кімнати обладнані м'яким світлом;

навколо багато музичних інструментів та тематичної атрибутики.



Як виглядала б оселя Любистка / Зображення створено за допомогою ШІ

Зверніть увагу! Усі наведені в публікації зображення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

