Від лофту до розкішного пентхауса: як би виглядала оселя героїв "Відьмака" у сучасному світі
- Ґеральт жив би у заміському будинку зі скандинавським мінімалізмом, високою захищеністю та стриманими тонами.
- Цірі обрала б урбаністичну квартиру в центрі мегаполіса з панорамними вікнами, сучасною технікою та тренувальним обладнанням.
Серіал "Відьмак" отримав неабияку популярність. Його сюжет заснований на однойменній серії романів Анджея Сапковського. Нещодавно вийшов 4 сезон цього серіалу, який уже отримав неоднозначну оцінку.
Яке житло було б у головних героїв "Відьмака" у сучасному світі?
Характери головних героїв дуже різні, відповідно, і житло персонажів відчутно відрізнялося б, пише 24 Канал.
- Ґеральт
Ґеральт, імовірно, мешкав би у сучасному заміському будинку, що знаходиться недалеко від лісу. Також його житло могло б мати такі характеристики:
- скандинавський мінімалізм;
- висока захищеність;
- усе виконано у стриманих тонах, превалюють сірий та чорний.
Можна сказати, що для цього будинку характерна стриманість. Усе функціональне та має практичне значення.
Який зовнішній вигляд мала б оселя Ґеральта / Зображення створено за допомогою ШІ
Імовірно, в житлі Ґеральта можна побачити декоративні елементи виключно у вигляді зброї. Також у його оселі є багато книг.
- Цірілла (Цірі)
Цірі обрала б для життя стильну квартиру в центрі мегаполіса. Її житло точно обладнане панорамними вікнами.
Також, імовірно, в оселі Цірі можна зустріти:
- багато рослин;
- найсучаснішу техніку;
- обладнання для тренувань, наприклад, фехтувальний манекен.
Інтер'єр Цірі світлий. Там використано багато дерева та додано безліч джерел освітлення.
Як виглядала б оселя Цірі з "Відьмака" / Зображення створено за допомогою ШІ
- Йеннефер з Венґерберґа
Йеннефер, імовірно, мешкала б у розкішній оселі:
- найбільше їй підійшов би пентхаус;
- її житло має великі вікна, приватний вхід та ліфт;
- оселя Йеннефер, виконана у темних тонах;
- також в її кімнатах можна побачити багато цікавих атрибутів, зокрема, антикварні книги та дифузори з глибокими ароматами.
Оселя Йеннефер має незначне освітлення. У вечірній час там панує магічна пітьма.
Як виглядала б оселя Йеннефера у теперішній час / Зображення створено за допомогою ШІ
- Любисток (Яскір)
Любисток з великою імовірністю проживав би у місті, де багато старовинної архітектури. Його житло характеризувалося б:
- затишком, попри невеликий хаос;
- великою кількістю фото;
- усі кімнати обладнані м'яким світлом;
- навколо багато музичних інструментів та тематичної атрибутики.
Як виглядала б оселя Любистка / Зображення створено за допомогою ШІ
Зверніть увагу! Усі наведені в публікації зображення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.
Що ще важливо знати про "Відьмака"?
Раніше Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака". Після цього багато фанатів були обурені. Річ у тім, що головного героя грає Ліам Гемсворт, а не Генрі Кавілл, як це було раніше.
30 жовтня 2025 року відбулася прем'єра 4 сезону "Відьмака" на Netflix. Критика, відносно зміни актора, який грає головного героя лунає і зараз. Уже відомо, що 4 сезон – передостанній.