От лофта до роскошного пентхауса: как бы выглядел дом героев "Ведьмака" в современном мире
- Геральт жил бы в загородном доме со скандинавским минимализмом, высокой защищенностью и сдержанными тонами.
- Цири выбрала бы урбанистическую квартиру в центре мегаполиса с панорамными окнами, современной техникой и тренировочным оборудованием.
Сериал "Ведьмак" получил большую популярность. Его сюжет основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского. Недавно вышел 4 сезон этого сериала, который уже получил неоднозначную оценку.
Какое жилье было бы у главных героев "Ведьмака" в современном мире?
Характеры главных героев очень разные, соответственно, и жилье персонажей ощутимо отличалось бы, пишет 24 Канал.
- Геральт
Геральт, вероятно, жил бы в современном загородном доме, находящемся недалеко от леса. Также его жилье могло бы иметь следующие характеристики:
- скандинавский минимализм;
- высокая защищенность;
- все выполнено в сдержанных тонах, превалируют серый и черный.
Можно сказать, что для этого дома характерна сдержанность. Все функциональное и имеет практическое значение.
Какой внешний вид имел бы дом Геральта / Изображение создано с помощью ИИ
Вероятно, в жилище Геральта можно увидеть декоративные элементы исключительно в виде оружия. Также в его доме есть много книг.
- Цирилла (Цири)
Цири выбрала бы для жизни стильную квартиру в центре мегаполиса. Ее жилье точно оборудовано панорамными окнами.
Также, вероятно, в доме Цири можно встретить:
- много растений;
- самую современную технику;
- оборудование для тренировок, например, фехтовальный манекен.
Интерьер Цири светлый. Там использовано много дерева и добавлено множество источников освещения.
Как выглядел бы дом Цири из "Ведьмака" / Изображение создано с помощью ИИ
- Йеннефер из Венгерберга
Йеннефер, вероятно, жила бы в роскошном доме:
- больше всего ей подошел бы пентхаус;
- ее жилье имеет большие окна, частный вход и лифт;
- дом Йеннефер, выполнен в темных тонах;
- также в ее комнатах можно увидеть много интересных атрибутов, в частности, антикварные книги и диффузоры с глубокими ароматами.
Дом Йеннефер имеет незначительное освещение. В вечернее время там царит магическая тьма.
Как выглядел бы дом Йеннефера в настоящее время / Изображение создано с помощью ИИ
- Лютик (Яскир)
Лютик с большой вероятностью проживал бы в городе, где много старинной архитектуры. Его жилье характеризовалось бы:
- уютом, несмотря на небольшой хаос;
- большим количеством фото;
- все комнаты оборудованы мягким светом;
- вокруг много музыкальных инструментов и тематической атрибутики.
Как выглядел бы дом Лютика / Изображение создано с помощью ИИ
Обратите внимание! Все приведенные в публикации изображения, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Что еще важно знать о "Ведьмаке"?
Ранее Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Ведьмака". После этого многие фанаты были возмущены. Дело в том, что главного героя играет Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл, как это было раньше.
30 октября 2025 года состоялась премьера 4 сезона "Ведьмака" на Netflix. Критика, относительно смены актера, играющего главного героя продолжается и сейчас. Уже известно, что 4 сезон – предпоследний.