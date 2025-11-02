Укр Рус
2 ноября, 22:16
3

От лофта до роскошного пентхауса: как бы выглядел дом героев "Ведьмака" в современном мире

Анастасия Зорик
  • Геральт жил бы в загородном доме со скандинавским минимализмом, высокой защищенностью и сдержанными тонами.
  • Цири выбрала бы урбанистическую квартиру в центре мегаполиса с панорамными окнами, современной техникой и тренировочным оборудованием.

Сериал "Ведьмак" получил большую популярность. Его сюжет основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского. Недавно вышел 4 сезон этого сериала, который уже получил неоднозначную оценку.

Какое жилье было бы у главных героев "Ведьмака" в современном мире?

Характеры главных героев очень разные, соответственно, и жилье персонажей ощутимо отличалось бы, пишет 24 Канал.

  • Геральт

Геральт, вероятно, жил бы в современном загородном доме, находящемся недалеко от леса. Также его жилье могло бы иметь следующие характеристики:

  • скандинавский минимализм;
  • высокая защищенность;
  • все выполнено в сдержанных тонах, превалируют серый и черный.

Можно сказать, что для этого дома характерна сдержанность. Все функциональное и имеет практическое значение.


Какой внешний вид имел бы дом Геральта / Изображение создано с помощью ИИ

Вероятно, в жилище Геральта можно увидеть декоративные элементы исключительно в виде оружия. Также в его доме есть много книг.

  • Цирилла (Цири)

Цири выбрала бы для жизни стильную квартиру в центре мегаполиса. Ее жилье точно оборудовано панорамными окнами.

Также, вероятно, в доме Цири можно встретить:

  • много растений;
  • самую современную технику;
  • оборудование для тренировок, например, фехтовальный манекен.

Интерьер Цири светлый. Там использовано много дерева и добавлено множество источников освещения.


Как выглядел бы дом Цири из "Ведьмака" / Изображение создано с помощью ИИ

  • Йеннефер из Венгерберга

Йеннефер, вероятно, жила бы в роскошном доме:

  • больше всего ей подошел бы пентхаус;
  • ее жилье имеет большие окна, частный вход и лифт;
  • дом Йеннефер, выполнен в темных тонах;
  • также в ее комнатах можно увидеть много интересных атрибутов, в частности, антикварные книги и диффузоры с глубокими ароматами.

Дом Йеннефер имеет незначительное освещение. В вечернее время там царит магическая тьма.


Как выглядел бы дом Йеннефера в настоящее время / Изображение создано с помощью ИИ

  • Лютик (Яскир)

Лютик с большой вероятностью проживал бы в городе, где много старинной архитектуры. Его жилье характеризовалось бы:

  • уютом, несмотря на небольшой хаос;
  • большим количеством фото;
  • все комнаты оборудованы мягким светом;
  • вокруг много музыкальных инструментов и тематической атрибутики.


Как выглядел бы дом Лютика / Изображение создано с помощью ИИ

Обратите внимание! Все приведенные в публикации изображения, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Что еще важно знать о "Ведьмаке"?

  • Ранее Netflix выпустил трейлер 4 сезона "Ведьмака". После этого многие фанаты были возмущены. Дело в том, что главного героя играет Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл, как это было раньше.

  • 30 октября 2025 года состоялась премьера 4 сезона "Ведьмака" на Netflix. Критика, относительно смены актера, играющего главного героя продолжается и сейчас. Уже известно, что 4 сезон – предпоследний.