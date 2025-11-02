Яке житло було б у головних героїв "Відьмака" у сучасному світі?

Характери головних героїв дуже різні, відповідно, і житло персонажів відчутно відрізнялося б, пише 24 Канал.

  • Ґеральт

Ґеральт, імовірно, мешкав би у сучасному заміському будинку, що знаходиться недалеко від лісу. Також його житло могло б мати такі характеристики:

  • скандинавський мінімалізм;
  • висока захищеність;
  • усе виконано у стриманих тонах, превалюють сірий та чорний.

Можна сказати, що для цього будинку характерна стриманість. Усе функціональне та має практичне значення.


Який зовнішній вигляд мала б оселя Ґеральта / Зображення створено за допомогою ШІ

Імовірно, в житлі Ґеральта можна побачити декоративні елементи виключно у вигляді зброї. Також у його оселі є багато книг.

  • Цірілла (Цірі)

Цірі обрала б для життя стильну квартиру в центрі мегаполіса. Її житло точно обладнане панорамними вікнами.

Також, імовірно, в оселі Цірі можна зустріти:

  • багато рослин;
  • найсучаснішу техніку;
  • обладнання для тренувань, наприклад, фехтувальний манекен.

Інтер'єр Цірі світлий. Там використано багато дерева та додано безліч джерел освітлення.


Як виглядала б оселя Цірі з "Відьмака" / Зображення створено за допомогою ШІ

  • Йеннефер з Венґерберґа

Йеннефер, імовірно, мешкала б у розкішній оселі:

  • найбільше їй підійшов би пентхаус;
  • її житло має великі вікна, приватний вхід та ліфт;
  • оселя Йеннефер, виконана у темних тонах;
  • також в її кімнатах можна побачити багато цікавих атрибутів, зокрема, антикварні книги та дифузори з глибокими ароматами.

Оселя Йеннефер має незначне освітлення. У вечірній час там панує магічна пітьма.


Як виглядала б оселя Йеннефера у теперішній час / Зображення створено за допомогою ШІ

  • Любисток (Яскір)

Любисток з великою імовірністю проживав би у місті, де багато старовинної архітектури. Його житло характеризувалося б:

  • затишком, попри невеликий хаос;
  • великою кількістю фото;
  • усі кімнати обладнані м'яким світлом;
  • навколо багато музичних інструментів та тематичної атрибутики.


Як виглядала б оселя Любистка / Зображення створено за допомогою ШІ

Зверніть увагу! Усі наведені в публікації зображення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Що ще важливо знати про "Відьмака"?

  • Раніше Netflix випустив трейлер 4 сезону "Відьмака". Після цього багато фанатів були обурені. Річ у тім, що головного героя грає Ліам Гемсворт, а не Генрі Кавілл, як це було раніше.

  • 30 жовтня 2025 року відбулася прем'єра 4 сезону "Відьмака" на Netflix. Критика, відносно зміни актора, який грає головного героя лунає і зараз. Уже відомо, що 4 сезон – передостанній.