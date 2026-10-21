У Греції продають ще один острів: що пропонують за 4,5 мільйона євро

У Греції продають приватний острів за 4,5 мільйона євро, де замість розкішних вілл є лише руїни старого будинку. Територія майже не забудована, але має три природні пляжі та джерело води.

Який вигляд має острів у Греції, що продають за 4,5 мільйона євро

Острів Строггілі розташований в Егейському морі, у грецькому архіпелазі Додеканес. Його площа становить близько 5,4 гектара, а більша частина території зберегла природний вигляд, пише Business News і Daily Mail.

На Строггілі є три природні пляжі, один із яких має піщане узбережжя завдовжки близько 110 метрів. Він розташований у захищеній від негоди частині острова. Вода біля узбережжя прозора, тому ці місця підходять для плавання та дайвінгу.

Попри високу вартість, на острові немає сучасних житлових будівель чи розвиненої інфраструктури. Серед залишків старої забудови збереглися руїни кам'яного будинку та колодязь. Також на території є природне джерело, воду з якого можна використовувати для пиття після належної фільтрації. Постійного електропостачання на острові наразі немає.

У майбутньому на Строггілі потенційно можна збудувати приватний маєток або невеликий екологічний курорт. Однак для цього потрібно буде отримати відповідні дозволи, адже готової інфраструктури для такого будівництва немає.

Дістатися острова можна лише водним транспортом. Зокрема, сюди можна приплисти приватним човном або морським таксі із сусідніх островів Патмос чи Лерос.

Нагадаємо, раніше у Греції виставили на аукціон приватний острів Макрі зі стартовою ціною 247 тисяч євро, хоча ще у 2022 році його оцінювали у 8 мільйонів євро. Така низька ціна пов'язана з боргами попередніх власників і природоохоронними обмеженнями, через які на острові заборонене комерційне будівництво.