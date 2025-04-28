Скільки хрущовок є в Україні та чим особливий цей тип житла

Хрущовками називають переважно 5-поверхові панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх почали масово зводити всередині ХХ століття.

Хрущовки споруджували в часи правління Нікіти Хрущова, тому й отримали таку назву. І хоч час на місці не стоїть, цей тип житла досі залишається одним із найпопулярнішим в Україні, розповідає 24 Канал.

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Які особливості хрущовок

Подейкують, що ідея будівництва "дешевого житла для однієї сім'ї" в СРСР виникла після поїздки Хрущова до Франції. Саме там він побачив подібні будинки, що призначалися для мігрантів часів Другої світової війни.

Хрущовки в Україні будували з 1957 по 1985 роки. Залежно від року спорудження в плануванні можна побачити певні відмінності, однак їхній "стиль" зазвичай однаковий. Це будинки на п'ять поверхів з 3 – 4 квартирами на кожному. Сходові марші об'єднані з поверховими майданчиками. Під'їзд – односторонній.

Самі помешкання обладнані газовими плитами, а інколи ще й газовими колонками для підігріву води. Підлога покрита паркетом або паркетною дошкою.

Загальна площа квартири в хрущовках в середньому така:

однокімнатна – від 28 до 33 квадратів;

двокімнатна – від 30 до 48 квадратів;

трикімнатна – від 48 до 58 квадратів.

У Києві першу хрущовку збудували на провулку Леопольда Ященка (1957 рік). Він мав експериментальне планування – дуже маленькі квартири з кухнями площею 4 квадрати. Однак стелі там були нетипово високі, що характерно для будинків сталінської доби (так званих сталінок).

Першовтравневий масив у Києві / Фото з "Вікіпедії"

Першим житловим масивом, який масово забудували хрущовками є Першотравневий у Києві (1959 – 1963 роки). Оскільки це була ще рання забудова, вона вирізняється покращеним плануванням, вищими стелями та навіть архітектурним оздобленням.

Скільки хрущовок в Україні

Станом на 2019 рік в Україні налічувалось понад 30 тисяч багатоквартирних житлових будинків застарілого фонду. Про це мовиться в пояснювальній записці народних депутатів, яку вони додали до законопроєкту №6458 (Про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду). Конкретно:

до 1919 року – 7646 будинків;

з 1920 до 1953 року – 9693 будинків

з 1954 до 1969 року – 7192 будинки;

– 7192 будинки; з 1970 до 1989 року – 5364 будинки;

– 5364 будинки; з 1990 до 2010 року – 785 будинків.

Оскільки хрущовки зводили з 1957 по 1985 роки, в Україні їх налічується не менш ніж 10 тисяч будинків.