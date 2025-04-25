Про те, чим відрізняється хрущовка від сталінки, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Чому в СРСР будували багатоповерхівки "на ніжках"

Історія будівництва сталінок та їхні особливості

Сталінські будинки (сталінки) стали популярними в період індустріалізації та інтенсивного будівництва в СРСР. Йдеться про період від середини 1930-х до початку 1960-х років. Такі будинки були великими, масивними та вражали архітектурною грандіозністю.

Особливості сталінок:

високі стелі, які створюють відчуття простору;

кам'яні фасади;

багаті деталі, зокрема карнизи та колони;

найчастіше будинки розташовані або в центральних районах, або в прилеглих до них;

сходова клітка простора, між дверима квартир достатньо місця;

на одному поверсі не більше чотирьох квартир – може бути 2, 3 або 4.



Сталінки будували просторими з якісних матеріалів / Фото Водник

Сталінки також відрізнялися індивідуальним підходом до планування. Проєкти не були стандартними, архітектори створювали будинки із різними формами та розмірами.

Сталінські будинки будували, використовуючи високоякісні матеріали – камінь та цеглу. Спорудження вимагало значних витрат часу та ресурсів, однак будинки були призначені для довготривалого користування. За нормативами вони мали служити 125 – 150 років, тобто до середини 21 чи навіть початку 22 століття.

Як будували хрущовки та чим вони відрізнялися

Натомість хрущовки, які назвали на честь Микити Хрущова, зводили з 1956 до 1985 року. Ці будинки будували для розв'язання житлової проблеми в умовах постійного дефіциту квартир. Адже в ті часи люди почали масово переїжджати зі сіл у міста.

Хрущовки відрізнялися такими особливостями:

маленькі кімнати;

низькі стелі;

використанням дешевих матеріалів для будівництва, зокрема, панелей зі зміцненого бетону;

сходові клітки є дуже компактними та вузькими;

найчастіше на одному поверсі є чотири квартири.



Хрущовки – малі квартири, їх будували з метою зробити це швидко й дешево / Фото Kamelot

Економія на ресурсах дозволила розв'язати проблему житлового дефіциту швидко й порівняно дешево. Проте це призвело до скороченої тривалості експлуатації будівель та меншої якості в порівнянні зі сталінками. Спершу планували, що хрущовки будуть тимчасовим помешканням з експлуатаційним терміном 25 років. Однак вони залишаються популярними й у наші часи.

Такі будинки розташовані переважно в спальних районах. Вони стали найпоширенішим типом житла у великих містах.