Про те, чим відрізняється хрущовка від сталінки, розповідає 24 Канал.
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Історія будівництва сталінок та їхні особливості
Сталінські будинки (сталінки) стали популярними в період індустріалізації та інтенсивного будівництва в СРСР. Йдеться про період від середини 1930-х до початку 1960-х років. Такі будинки були великими, масивними та вражали архітектурною грандіозністю.
Особливості сталінок:
- високі стелі, які створюють відчуття простору;
- кам'яні фасади;
- багаті деталі, зокрема карнизи та колони;
- найчастіше будинки розташовані або в центральних районах, або в прилеглих до них;
- сходова клітка простора, між дверима квартир достатньо місця;
- на одному поверсі не більше чотирьох квартир – може бути 2, 3 або 4.
Сталінки будували просторими з якісних матеріалів / Фото Водник
Сталінки також відрізнялися індивідуальним підходом до планування. Проєкти не були стандартними, архітектори створювали будинки із різними формами та розмірами.
Сталінські будинки будували, використовуючи високоякісні матеріали – камінь та цеглу. Спорудження вимагало значних витрат часу та ресурсів, однак будинки були призначені для довготривалого користування. За нормативами вони мали служити 125 – 150 років, тобто до середини 21 чи навіть початку 22 століття.
Як будували хрущовки та чим вони відрізнялися
Натомість хрущовки, які назвали на честь Микити Хрущова, зводили з 1956 до 1985 року. Ці будинки будували для розв'язання житлової проблеми в умовах постійного дефіциту квартир. Адже в ті часи люди почали масово переїжджати зі сіл у міста.
Хрущовки відрізнялися такими особливостями:
- маленькі кімнати;
- низькі стелі;
- використанням дешевих матеріалів для будівництва, зокрема, панелей зі зміцненого бетону;
- сходові клітки є дуже компактними та вузькими;
- найчастіше на одному поверсі є чотири квартири.
Хрущовки – малі квартири, їх будували з метою зробити це швидко й дешево / Фото Kamelot
Економія на ресурсах дозволила розв'язати проблему житлового дефіциту швидко й порівняно дешево. Проте це призвело до скороченої тривалості експлуатації будівель та меншої якості в порівнянні зі сталінками. Спершу планували, що хрущовки будуть тимчасовим помешканням з експлуатаційним терміном 25 років. Однак вони залишаються популярними й у наші часи.
Такі будинки розташовані переважно в спальних районах. Вони стали найпоширенішим типом житла у великих містах.