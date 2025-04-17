Чому ж у СРСР будували будинки на ніжках, розповідає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Радянські будинки "на ніжках"

Будинки на так званих "ніжках" почали зводити ще у 1930-х роках. Однак активне будівництво таких споруд відбувалося у 1960-х.

Було декілька причин такої незвичної архітектури:

Мода і вплив конструктивізму: розквіт архітектурного модернізму заохочував людей, які розробляли проєкти, шукати нові рішення. Ніжки в будинках створювали ефект легкості та відкритого простору. Це робило стандартизовану радянську забудову виразнішою.

Провітрювання будівель – конструкція, яка була піднятою над землею, дозволяла краще провітрювати фундамент. А це запобігало вологості та позитивно впливало на довговічність будівель.

Зручність для пішоходів – люди могли не обходити будинки, а пройтися під ними. Це економило час.

Уникнення незручностей першого поверху. У типових радянських багатоповерхівках на перших поверхах часто відчувався запах з підвалу, було шумно, існував більший ризик пограбувань. Відмова від першого житлового поверху інколи вирішувала проблеми.

Однак така архітектура хоч і мала свої переваги, масовою не стала.



Будинки на ніжках, які зводили в СРСР / Фото з відкритих джерел

Особливості хрущовок

Хрущовки – це здебільшого п'ятиповерхові панельні й цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу, які почали масово зводити під час правління Микити Хрущова.

Хрущовки мали свої особливості, зокрема відсутність балконів на першому поверсі, "таємну кімнату" всередині квартири, вікно між кухнею і ванною та інші.