Квартира має кількох власників: хто з них сплачує податок на нерухомість

Коли квартира або будинок належить кільком людям, податок на нерухомість не завжди сплачують усі співвласники. Хто саме отримає нарахування, залежить від того, чи визначені частки кожного власника в документах.

Хто платить за спільної часткової власності

За спільної часткової власності кожному співвласнику належить конкретна частина об'єкта. Це може бути половина, третина або інша частка, зазначена в документах на нерухомість, пише Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

У такому разі кожен власник окремо сплачує податок за свою частину квартири чи будинку. Наприклад, якщо житло належить двом людям у рівних частках, кожному з них нараховуватимуть податок за половину об'єкта.

Порядок сплати залежить саме від того, як розподілене право власності. Тому кожен співвласник відповідає за ту частину нерухомості, яка офіційно належить йому.

Хто має платити, якщо частки не визначені

За спільної сумісної власності частки окремих власників у документах не зазначають. Найчастіше так оформлюють житло, яке подружжя придбало під час шлюбу.

У цьому випадку співвласники можуть самі визначити, хто з них сплачуватиме податок за весь об'єкт. Якщо домовитися не вдалося, питання про платника може вирішити суд.

Окремий порядок діє, коли спільну нерухомість уже поділили між власниками. Якщо за кожним закріпили кімнату, поверх або іншу частину приміщення, податок також сплачують окремо. У такому разі кожному співвласнику нараховують податок лише за ту частину нерухомості, яка належить йому після поділу.

Нагадаємо, податок на нерухомість нараховують лише за площу понад встановлену норму – 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для будинку. Водночас від сплати звільняють власників житла на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій, а також пошкоджених або зруйнованих через війну об'єктів.