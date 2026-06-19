Яку суму треба сплатити за нерухомість у 2026 році

Розмір податку на нерухомість залежить не тільки від площі житла, пише 24 Канал.

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Конкретну ставку встановлює місцева рада, тому суми можуть відрізнятися залежно від громади. Водночас є верхня межа: ставка не може бути більшою за 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму.

У 2026 році максимальна сума становить 120 гривень за один “зайвий” квадратний метр. Тобто власник платить не за всю квартиру чи будинок, а тільки за площу, яка перевищує пільговий ліміт.

Наприклад, якщо квартира має 80 квадратних метрів, податок нарахують не на всю площу, а лише на 20 квадратних метрів понад норму. За максимальною ставкою це може бути близько 2 400 гривень.

Для квартири площею 100 квадратних метрів сума може зрости приблизно до 4 800 гривень. Якщо йдеться про будинок на 150 квадратних метрів, податок можуть нарахувати за 30 квадратних метрів понад норму – це близько 3 600 гривень.

Окреме правило діє для великої нерухомості. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів, а будинку – 500 квадратних метрів, власнику додатково нараховують ще 25 тисяч гривень на рік.

Хто має платити податок на нерухомість

Податок стосується власників житлової нерухомості, площа якої більша за встановлену пільгову норму. Важливо, що для розрахунку беруть загальну площу житла, а не лише житлові кімнати.

Пільгові норми такі:

квартира – до 60 квадратних метрів;

будинок – до 120 квадратних метрів;

квартира і будинок разом – до 180 квадратних метрів.

Якщо площа житла не перевищує ці межі, податок не нараховують.

Коли треба сплатити податок на нерухомість

У 2026 році українці сплачуватимуть податок за 2025 рік. Податкова має надіслати повідомлення-рішення з розрахованою сумою до 1 липня 2026 року. Отримати його можна поштою або через електронний кабінет платника.

Після отримання платіжки у власника є 60 днів, щоб сплатити податок. Якщо не вкластися у цей строк, доведеться платити більше. За прострочення до 30 днів передбачений штраф у розмірі 5% від суми податку. Якщо затримка перевищує 30 днів, штраф зростає до 10%. Після 90 днів прострочення додатково можуть нарахувати пеню.

Як законно зменшити суму податку

Суму в платіжці варто перевірити навіть тим власникам, які не мають пільг. Найперше треба звірити технічний паспорт на житло з даними податкової. Помилка може бути у площі, адресі, кількості власників або інших відомостях – тобто вплине на суму.

Податок також може змінити розподіл часток власності. Якщо квартира має 80 квадратних метрів і оформлена на одного власника, податок нарахують за 20 понаднормових метрів.