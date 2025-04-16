Будинок мрії чи кошмар наяву: чоловік показав "елітне" житло за 1,6 мільйона доларів

Будинок за таку ціну у США мав би стати мрією будь-якого покупця. Однак фото часто брешуть, а відеоогляд опісля може шокувати.

Американський інспектор Ендрю Матсон, який перевіряв один будинок із пʼятьма спальнями, знайшов у ньому десятки дефектів. Чоловік опублікував відеоогляд у тіктоці, який шокував користувачів, розповідає 24 Канал.

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"Елітне" житло з купою сюрпризів

Будинок має статус "елітного житла", і його збудували б тільки 2 роки тому. І хоч це новобудова, вона справді в жалюгідному стані.

На відео, що стрімко набирає популярність у тіктоці, Ендою ділиться неприємними знахідками. У будинку є сталеві перемички, що іржавіють і призводять до тріщин у цегляній кладці, дефекти в даху, зламані замки, розхитані поручні, несправності у ванній кімнаті та пошкоджені віконні елементи.

За словами експерта, будівлю зводили "з нуля" з нових матеріалів. Більшість проблем, на думку Матсона, є наслідком низької якості будівництва. Вони можуть призвести до серйозних структурних пошкоджень у майбутньому.

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"Це що, жарт?"

Люди висловили здивування й обурення: як такий об'єкт можуть продавати за понад мільйон доларів.

1,6 мільйона доларів з усіма цими проблемами. Це що, жарт?;

Таке трапляється, коли у вас є підрядники, які більше дбають про те, щоб швидко заробити гроші, а не про якість будинків;

Ого, я більше не заздрю, коли проходжу повз ці будинки.

Дехто з користувачів вдався до жартів, написавши, що "його збудували за 2 години в п'ятницю". Відео стало вірусними і зібрало понад 1,2 млн переглядів.