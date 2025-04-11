За словами чоловіка, це сталося випадково, пише 24 Канал, посилаючись на популярний форум Reddit. Добратися до кімнати було важко, але власник "прорізав" вхід, щоб дізнатися, що це за приміщення.

Зверніть увагу Жінка купила будинок, а вже через пів року до неї почали навідуватися "непрохані гості"

Цікава знахідка в старому будинку

Американець здивував користувачів соцмереж, розповівши, як натрапив на приховану кімнату під своїм будинком. Також він опублікував відео з таємничого приміщення, підписавши: "Сподіваюся, я не знайду там нічого надто цікавого".

Однак дещо таки було: увагу власника привернула старовинна заводна іграшка з металевими шестернями. Можливо, вона датується 1930-ми роками. Користувачів також зацікавила така знахідка: хтось був наляканий, а хтось жартував:

Якщо вона почне сама заводитися ночами – просто закопай її назад. Навіть не обговорюється;

Ти тільки не активуй Джуманджі, окей?;

Тепер ти охороняєш портал в інший вимір.

Таємнича кімната була під фундаментом: відео

Що буде в прихованій кімнаті

Чоловік поділився, що планує облаштувати в прихованій кімнаті винний льох. Користувачі були захоплені його ідеєю, тому попросили ділитися процесом ремонту. Господар вже сам не може дочекатися, коли переоблаштує "таємниче підземелля" на затишне сховище для пляшок вина.

Власники старих помешкань люблять ділитися хто цікавими, а хто моторошними знахідками. Нещодавно один користувач опублікував фото свого горища, де лежали ковдра та подушки так, ніби там хтось живе. Чоловік не на жарт злякався, тому замінив замки у дверях.