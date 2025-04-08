На горищному карнизі чоловік знайшов подушку і ковдру, покладені так, ніби там недавно хтось ночував. Знахідкою він поділився на популярному форумі Reddit, розповідає 24 Канал.
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На горищі хтось облаштував спальне місце
Користувач із ніком AnnualMeaning2356 розповів, що постіль знайшов випадково. Він був здивований і наляканий водночас, адже дістатися до горища можна тільки з одного приміщення.
Я вже поміняв замки на вхідних дверях, але почуваюся досить неспокійно. Є ідеї?
– написав чоловік.
Загадкове спальне місце на горищі / Фото Reddit
Коробка з картинами та касетами, а також картина, які він сам заніс на горище, були на місці.
Фото дивного спального місця викликало обговорення в коментарях. Одні жартували, а інші справді намагалися допомогти. Користувачі припускали, що місце міг використовувати хтось із колишніх мешканців або ж туди міг пробратися безхатько.
Правда з'ясувалася
Згодом власник дізнався, хто залишив ковдру та подушки на його горищі. Щоб поставити крапку в цій ситуації, він оновив допис.
На жаль, у нас немає незаконного мешканця на горищі. Ну що ж, можливо, наступного разу?
– жартома написав господар.
Як з'ясувалося, речі належать колишньому власнику. Він залишив їх на горищі, коли прибирав будинок перед заселенням нового господаря.