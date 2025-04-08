На чердачном карнизе мужчина нашел подушку и одеяло, уложенные так, будто там недавно кто-то ночевал. Находкой он поделился на популярном форуме Reddit, рассказывает 24 Канал.

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На чердаке кто-то обустроил спальное место

Пользователь с ником AnnualMeaning2356 рассказал, что постель увидел случайно. Он был удивлен и напуган одновременно, ведь добраться до чердака можно только из одного помещения.

Я уже поменял замки на входной двери, но чувствую себя довольно беспокойно. Есть идеи?

– написал мужчина.



Загадочное спальное место на чердаке / Фото Reddit

Коробка с картинами и кассетами, а также картина, которые он сам занес на чердак, были на месте.

Фото странного спального места вызвало обсуждение в комментариях. Одни шутили, а другие действительно пытались помочь. Пользователи предполагали, что место мог использовать кто-то из бывших жильцов или же туда мог пробраться бездомный.

Правда выяснилась

Впоследствии владелец узнал, кто оставил одеяло и подушки на его чердаке. Чтобы поставить точку в этой ситуации, он опубликовал обновление сообщения.

К сожалению, у нас нет незаконного жильца на чердаке. Ну что же, возможно, в следующий раз?

– в шутку написал хозяин.

Как выяснилось, вещи принадлежат бывшему владельцу. Он оставил их на чердаке, когда убирал дом перед заселением нового хозяина.