Як з'ясувалося, орендарі зробили з житла сміттєзвалище. Тепер, за словами власниці, там потрібно робити ремонт вартістю 30 тисяч фунтів (1,6 мільйона гривень), розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Star.

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Сміття по коліна та нестерпний сморід

Власниця каже, що її затишне житло з трьома спальнями перетворилося на справжнє сміттєзвалище.

Запах був нестерпний – нам доводилося носити маски, щоб залишатися там довше п'яти хвилин. Скрізь розкидане сміття, на стінах пліснява, все розбито. Навіть не можемо піднятися нагору, бо там стільки сміття,

– розповідає Галина.

Затишний будинок перетворився на сміттєзвалище / Фото Lee Mclean

Жінка придбала цей будинок у 2012 році й інвестувала значні кошти в ремонт, встановивши нову кухню, ванну кімнату та оновивши спальні. Власниця вирішила здавати житло, щоб отримувати додатковий дохід, та, як з'ясувалося, отримала додаткові витрати.

"Кошмарні" орендарі та судовий процес

До 2022 року в будинку проживали двоє різних орендарів, які не створювали суттєвих проблем. Однак третій орендар став для власниці справжнім кошмаром.

Це найгірше рішення, яке я прийняла у своєму житті. Люди, які це зробили, не поважають ні мене, ні себе. Це просто знущання. У мене немає заощаджень, щоб дозволити собі такий ремонт,

– зізнається господиня.

Будинок після третього орендаря / Фото Lee Mclean

Власниця дізналася про безлад у будинку ще до виселення орендарів. Вона мала з мешканцями неприємну розмову, але ті відмовилися наводити лад у будинку. У січні 2024 року власниця ініціювала судовий процес щодо виселення орендаря, на що той відповів агресією.

"Мені довелося заблокувати орендаря у WhatsApp, оскільки кожне повідомлення, яке я надсилала, викликало тремтіння рук", – пригадала засмучена жінка.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту, щоб з'ясувати всі деталі. Власниця звернулася до місцевого депутата з проханням посприяти внесенню змін до законодавства, щоб спростили процес виселення орендарів, які порушують умови договору.