Відомо, що продавець і колишній власник свого часу витратив на будинок 46 мільйонів доларів. Про угоду розповідає одна з найпопулярніших у США онлайн-платформ нерухомості Realtor.com, пише 24 Канал.

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Анонімний покупець придбав особняк за рекордну суму, щоб знести

Продавцем виступив відомий місцевий інвестор Дональд Сассман. Він придбав цю ділянку з будинком у 2015 році за 40 мільйонів доларів. Оскільки особняк тоді був у не найкращому стані, Дональд його оновив, вклавши близько 6 мільйонів.

Житло площею 1860 квадратних метрів датується 2008 роком. Тоді серед його переваг були тільки середземноморський стиль дизайну та наявність шести спалень.

Теперішній покупець, ім'я якого не називають, одразу планував купити особняк з метою знесення. Річ у тім, що такий великий будинок йому не був потрібен. Покупця зацікавила ділянка й він захотів збудувати там компактне житло.

Чим особлива нерухомість

Розкішний будинок розташований в закритому селищі на острові Харборідж. Крім особняка, там є ще гостьовий будинок із чотирма спальнями, тенісний корт, басейн, домашній кінотеатр, тренажерна зала, кабінети та багато іншого.

Особняк в закритому елітному селищі / Фото Realtor.com

Цікаво, що попередній ціновий рекорд встановив також цей будинок. Коли у 2015 році його продали за 40 мільйонів доларів, це була найвища на той час вартість у Форт-Лодердейлі.

Попит у районі як був, так і залишається високим, а от пропозицій мало. Цей фактор і сприяє встановленню нових цінових рекордів.