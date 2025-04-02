Известно, что продавец и бывший владелец в свое время потратил на дом 46 миллионов долларов. О сделке рассказывает одна из самых популярных в США онлайн-платформ недвижимости Realtor.com, пишет 24 Канал.

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Анонимный покупатель приобрел особняк за рекордную сумму, чтобы снести

Продавцом выступил известный местный инвестор Дональд Сассман. Он приобрел этот участок с домом в 2015 году за 40 миллионов долларов. Поскольку особняк тогда был в не лучшем состоянии, Дональд его обновил, вложив около 6 миллионов.

Жилье площадью 1860 квадратных метров датируется 2008 годом. Тогда среди его преимуществ были только средиземноморский стиль дизайна и наличие шести спален.

Нынешний покупатель, имя которого не называют, сразу планировал купить особняк с целью сноса. Дело в том, что такой большой дом ему не был нужен. Покупателя заинтересовал участок и он захотел построить там компактное жилье.

Чем особенна недвижимость

Роскошный дом расположен в закрытом поселке на острове Харборидж. Кроме особняка, там есть еще гостевой дом с четырьмя спальнями, теннисный корт, бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал, кабинеты и многое другое.

Особняк в закрытом элитном поселке / Фото Realtor.com

Интересно, что предыдущий ценовой рекорд установил также этот дом. Когда в 2015 году его продали за 40 миллионов долларов, это была самая высокая на то время стоимость в Форт-Лодердейле.

Спрос в районе как был, так и остается высоким, а вот предложений мало. Этот фактор и способствует установлению новых ценовых рекордов.