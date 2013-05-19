"Була історія, коли ми докладали гроші клієнту на житло": розмова з рієлторкою Оксаною Савулою

Оксана Савула – львівська рієлторка, популярність якої не обмежується лише межами регіону. Буквально за декілька років їй вдалося вирости з людини, якій не вдається продати об'єкт, до успішної та впізнаваної експертки з нерухомості й власниці агенції з кільканадцятьма працівницями.

Про перші кроки у професії, шлях до успіху, а також популярні міфи, пов'язані з рієлторством, читайте в ексклюзивній розмові 24 Каналу з Оксаною Савулою в межах рубрики "Розмова про професію".

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Як усе почалося: перші кроки у професії

Оксана Савула називає себе рієлторкою майбутнього. Вона власниця популярної у Львові агенції нерухомості. У рієлторство прийшла понад 5 років тому.

Мій шлях розпочинався не надто феєрично. На початках я не могла нічого продати. Була однією із найгірших працівниць компанії,

– пригадує рієлторка.

Відсутність успіху мала пояснення – неправильно обраний сегмент, а саме продаж будинків за містом. Однак через декілька місяців все кардинально змінилося: "Я, як то кажуть, зрозуміла, як працює ринок. І стала найкращою працівницею компанії. І трималась на такому рівні до того моменту, поки не народила дитину".

А далі було навчання, усі можливі курси з нерухомості й рішення через 2 – 3 місяці після пологів відкривати власну агенцію нерухомості.

"Я об'єдналася з моєю подругою, почала вести соцмережі, розповідати про свій шлях у нерухомості й зростати на очах у людей, які на мене підписані", – каже пані Оксана.

Вже тоді вона визначила те, що відрізнятиме її від інших – змінити ринок нерухомості й розуміння людей, навіщо взагалі потрібен рієлтор: "До цього моменту більшість людей мала переконання, що це просто "бариги", посередники, непотрібні люди, які просто хочуть отримати комісію ні за що".

Натомість жінка бачила суть професії в тому, аби примножувати капітал людей. "Тому я назвала себе рієлторкою майбутнього", – каже вона.

Секрет успіху та стрімкого зростання

Усього 5 років у професії й такий успіх – власна агенція, наймані працівники, популярність, впізнаваність: як ви самі пояснюєте свій стрімкий розвиток?

Усі в Україні говорять, що мені багато вдалося за короткий термін. У сфері нерухомості мене вже знають абсолютно всі. Усе це, напевно, тому, що я не зациклена на угодах і клієнтах.

У мене є компанія, 12 – 13 рієлторів. Я маю можливість віддавати багато свого часу в різні проєкти, зокрема медійні, які просувають і професію рієлтора, і підкреслюють мій бренд як експерта на ринку нерухомості. Тобто я для себе обрала більш медійний шлях розвитку свого бренду й почала шукати можливості, яким чином мене б могли почути якомога більше людей.

Коли я починала працювати, то швидко зрозуміла, що про себе треба розповідати, бо інакше мене ніхто не знатиме. Але мені здається, що найбільша довіра до мене базується на тому, що я завжди була собою, завжди щиро розповідала всю правду.



Оксана Савула – популярна львівська рієлторка / Фото надане 24 Каналу

Тепер мати свого класного рієлтора – це як мати юриста, лікаря. Люди почали відчувати у цьому необхідність, бо колись насамперед хотіли зекономити, тому шукали шляхи, як обійтися без експерта з нерухомості.

Я часто говорю, що якщо ви берете рієлтора і думаєте, що втрачаєте на комісії, коли йому оплачуєте, то на практиці все може бути абсолютно навпаки. Адже рієлтор знає, яким чином потрібно провести переговори, щоб досягти для вас найвигідніших умов.

Рієлтор, освіта і вільний графік – чи правдиві популярні міфи

Часто кажуть, що рієлтору не потрібно мати освіти. Можна сьогодні вирішити стати рієлтором, а завтра вже бути ним. Чи справді кожен може опанувати цю професію?

Це велика проблема, що рієлтором може стати будь-хто, навіть без освіти. Хоча в мене в команді є рієлторка без вищої освіти, але вона дуже добре продає. Це правда. Однак, якщо аналізувати ситуацію глобально, через те, що немає нормального законодавства, яке б регулювало рієлторство, на ринку нерухомості панує хаос.

Тому люди працюють навіть не те, що без профільної освіти, а в тіні. Від таких "експертів" ви не дочекаєтеся відповідальності. Тому що ці люди переважно не мають навіть ФОП. Тобто не можуть займатися такою діяльністю.

Я завжди рекомендую людям не соромитися і запитувати у своїх рієлторів докази, що вони мають право працювати в галузі нерухомості.

Чорних рієлторів або тих, хто виставив одне оголошення і вже називає себе експертом з нерухомості, варто уникати. Бо такі люди можуть нашкодити, навіть самі цього не усвідомлюючи. Банально через незнання та нестачу досвіду.

На що ви звертали увагу, беручи людину на роботу?

Коли я тільки починала, то набирала рієлторів за людськими якостями. Я хотіла, щоб ніхто з них нічого не знав, я була готова всього навчити. Тому обирала людей, з якими мені комфортно, які мають цінності не лише заробити гроші, але справді вирішити проблеми клієнта.

Команда, яку я створила, – це неймовірно сильні професіонали. І кожен з них вже давно міг би працювати самостійно.

Нещодавно я закінчувала навчання у бізнес-школі. Я слухала, як потрібно будувати бізнес, і усвідомлювала – я все робила не так. Але ні про що не шкодую. Зараз я, набираючи в команду рієлторів, більше б дивилася на їхні досягнення. Однак тоді мені просто пощастило створити біля себе прекрасну команду людей. Я завжди кажу, що вони – мої крила.



Оксана Савула називає себе рієлторкою майбутнього і хоче змінити розуміння людей щодо професії / Фото надане 24 Каналу

Часто доводиться чути, що робота рієлтора – це вільний графік. Чи справді це так?

Коли я засновувала свою компанію, то мала двох малих дітей. І я думала, що мені в будь-якому випадку потрібен вільний графік. А яка така ще є робота, де я зможу і працювати, і заробляти, і виховувати дітей. Тому я й пішла в рієлторство. Але, чесно кажучи, усе абсолютно навпаки.

Моментами дуже сумую за можливістю о 18:00 вийти з роботи. І все – починається життя. Тому що в рієлторів такого немає. Ми працюємо і в суботу, і в неділю, і пізно ввечері. Особливо якщо виникають проблеми, наприклад, поселили до орендарів, а вночі щось трапилось.

Але найскладніше було, коли почалась повномасштабна війна. Тоді декілька місяців ми не те, щоб взагалі мали хоч якісь робочі години. В нас було нескінченне заселення людей. Посеред ночі ми їздили, привозили свої речі, шукали, де поселити людей.

Чи можна заробляти на рієлторстві та від чого це залежить

Існують ще таких два міфи про рієлторів, які суперечать один одному. Перший – рієлтор нічого дуже не робить, а грошей заробляє багато. І другий – хіба на рієлторстві в Україні можна щось заробити, ще й в умовах як не коронавірусу, то повномасштабної війни. Як усе насправді?

Нерухомість – це така галузь, де реально можна заробляти.

Але воно так і має бути, адже ми продаємо найдорожчий продукт на ринку. Це дорожче, ніж золото, ніж будь-які продукти, ніж автомобілі.

У Львові комісія рієлтора становить у середньому 4 – 5% від угоди. Це та націнка, яку людям важко сприймати. Але коли ми приходимо в магазин, ми ж теж не купуємо будь-що за собівартість. Кожен товар має свою націнку.

У випадку нерухомості є певна несправедливість. Чомусь так історично склалося, що у Львові комісію рієлтору завжди платить покупець. Крім того, що на ньому ще податки, послуги нотаріуса. Це завелике фінансове навантаження на одну людину.

Отож, рієлтори справді можуть заробити на угоді багато. Однак і відповідальність велика. Особливо, якщо ти рієлтор, якого всі знають. Це означає, що одна твоя помилка – і це вже все.

Також правдою є й те, що є люди, які не можуть заробляти в цій професії.

Бо ж не всі можуть бути продавцями. Це також потрібно розуміти. Як і те, що якщо людині не вдається реалізуватися в нерухомості, неуспіх чекатиме й в інших сферах.

Крім того, є періоди, коли нерухомість добре продається, а є періоди затишшя. Це особливо пов'язано з ситуацією у світі та в Україні загалом.



Рієлтор завдяки досвіду може допомогти укласти угоди вигідніше / Фото Depositphotos

У контексті думок, що рієлтори за все беруть гроші й багато, чи бувають ситуації, коли експерт з нерухомості може надати послугу безкоштовно?

До повномасштабного вторгнення консультація в мене коштувала 100 доларів. З 24 лютого в мене всі консультації безкоштовні, але за донат на ЗСУ. Це може бути будь-яка сума. Щоб безкоштовно, такого не буває, але за гроші для Сил оборони – так.

У нас навіть була історія, коли ми докладали гроші клієнту на квартиру. Купували житло для сироти, знайшли гарний варіант, але не вистачало буквально трохи, тому додали від себе.

Також часто можемо почути: а нащо взагалі той рієлтор, хіба я сам чи сама не можу знайти купити, продати чи винайняти житло, наприклад, через оголошення. Що не так з такою думкою?

За роки роботи на ринку нерухомості, я можу з впевненістю у 1 000% сказати, що в оголошеннях від власників (а їх є дуже мало) у 90% випадків дуже завищені ціни. Тому що власник, коли виставляє оголошення, аналізує лише те, що продається на ринку, але він не знає, що було продано, в нього немає бази проданих об'єктів. Крім того, людина завжди вірить, що її квартира найкраща, як і район, поверх, меблі тощо.

Люди помилково радіють, коли знаходять квартиру від власника. Але у більшості випадків вони переплачують за замовчуванням. А далі можуть з'являтися "нюанси", наприклад, заборгованості попередніх власників.

Натомість рієлтор усе це ретельно перевіряє перед укладенням угоди.

Про пропозиції "своїм", приховування інцидентів та шахрайство

Ще люди кажуть, що рієлтори замовчують про найкращі пропозиції на ринку, аби потім запропонувати їх "своїм". Наскільки такі заяви правдиві?

Так, справді є пропозиції, які ми пропонуємо нашим постійним клієнтам, зокрема такі, які не рекламують. Таких пропозицій не дуже багато, це швидше винятки. У цьому й перевага мати свого рієлтора, який знає, коли щось справді вигідне з'являється на ринку.

А чи правда, що рієлтори приховують негативні події, пов'язані з житлом, бо вони можуть зменшити ціну?

Рієлтори можуть не підсвічувати історії, пов'язані із шахрайством, про які не розповідали ЗМІ.

Наприклад, одну квартиру продали одразу кільком людям. І це все відбувалося абсолютно офіційно, якщо перевіряти документи.

Тому знову наголошу, що треба ретельно обирати рієлторів, нотаріусів, аби не потрапити в пастку.



Договір з рієлтором – гарантія, що ви не залишитися самі в непередбачуваних обставинах / Фото Depositphotos

Від негативних історій до позитиву – розкажіть про одну із найвдаліших ваших угод.

Їх дуже багато. Наприклад, у мене були клієнти, які купували комерційне приміщення. Вони прийшли на локацію, оглянули й сказали – нам усе підходить.

А я ж перемовник, тому не можу одразу сказати – так, ми беремо. Я попросила у клієнтів кілька днів на переговори й торги. Вони переживали, що це приміщення купить хтось інший, бо дуже не хотіли його втратити.

Я ризикнула. І як результат – мої клієнти зекономили на цій угоді 50 тисяч доларів.

Загалом дотримуюся думки, що якщо клієнт заробив зі мною гроші або придав нерухомість вигідно – це успішні угоди.

Чи можуть рієлтори просити скинути завдаток на карту, аби вони притримали пропозицію для конкретного клієнта?

Так, трапляються ситуації, коли людині кажуть надіслати 100 доларів чи 1 000 гривень на карту – мовляв, охочих багато, а так ми притримаємо пропозицію для вас. Однак це завжди про шахрайство. Та, на жаль, багато людей досі ведеться на це. Вас повинні насторожувати дуже гарні фотографії та приваблива ціна. Мене часто запитують, чи це є міфом. Так от – ні, така схема досі працює. Ви повинні особисто прийти на об'єкт, оглянути його, підписати договір і лише тоді оплачувати.

Інколи людей від співпраці з рієлторами стримують побоювання, що вони можуть "кудись зникнути" і за виникнення проблеми не допомогти. Наскільки часто таке трапляється та чому?

Рієлтори не часто люблять укладати договори, працюють "на слово". Ми ж проходимо апгрейд у цьому і вчимо усіх клієнтів працювати з договорами.

Якщо ви маєте офіційний документ, то забезпечені гарантіями, що у випадку непередбачуваних обставин не залишитеся самі.

Наприклад, у договорі ми передбачили, що маємо знайти клієнту певну квартиру і купити або орендувати її на конкретних умовах. Щоб не сталося, ми дотримаємося своїх зобов'язань.

У нас була ситуація, коли знайшли студенту кімнату для оренди у квартирі з бабусею і дідусем. Через місяць він телефонує нам і каже, що йому дозволяють митися лише один раз у тиждень для економії води. Розмови не дали результату. Тому ми шукали хлопцю нове житло. Бо це було зафіксоване в договорі.

Підсумовуючи, можемо зауважити, що частина міфів та стереотипних уявлень про рієлторів є таки міфами, однак деякі з них все ж правдиві.