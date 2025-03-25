Вітальня Гвінет Пелтроу: що робить її начебто звичайну кімнату такою затишною

Відколи Pinterest оголосив Butter Yellow одним із ключових колірних трендів 2025 року, цей відтінок можна побачити всюди. Не є винятком і зіркові інтер'єри.

Вітальня Гвінет Пелтроу зі стінами приглушеного жовтого відтінку є чудовим прикладом впровадження цього тренду. Над інтер'єром працювала студія Roman and Williams, розповідає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Ідеальне поєднання кольорів у вітальні Гвінет Пелтроу

Вітальня Гвінет Пелтроу – це майстер-клас із декорування кольорами, кажуть дизайнери. Коричневий і кремовий дуже прості та природні, тоді як масляно-жовтий додає тонку нотку яскравості.

Масляно-жовті стіни є чудовим тлом для меблів та декору в коричневих і кремових тонах. Це поєднання надає відчуття піднесення та розслаблення водночас. А спонсорами затишку у зірковій вітальні є підвісна канапа, що нагадує гойдалку, велика кімнатна рослина та м'який багатошаровий килим.

Висока рослина на задньому тлі додає нотку зеленого, який стильно контрастує з жовтими стінами. Ланцюги, що підвішують ліжко-гойдалку, додають відтінок металу, а це ще один візуальний акцент.

Насправді масляно-жовтий не так легко ввести в інтер'єр – його можна ненавмисно зробити застрарілим. Лише створюючи правильні колірні контрасти та додаючи текстури (подушка, покривало, килим), можна досягти правильного результату.

Хоч масляно-жовтий назвали одним із трендів 2025 року, такий колір завжди буде в моді, переконані експерти. Просто з плином часу його будуть "переосмислювати" відповідно до сучасних тенденцій.