Квартира в іпотеку може стати тягарем: що варто врахувати перед купівлею

Іпотека може здаватися доступною, якщо щомісячний платіж вписується у бюджет. Однак перед купівлею квартири варто зрозуміти, чи готова сім'я до такого зобов'язання на роки та скільки грошей залишиться після придбання житла.

Коли варто розглядати купівлю житла в іпотеку

Як розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак у інтерв'ю для РБК-Україна, кредит на житло має більше сенсу, якщо людина не планує найближчим часом змінювати місто чи квартиру.

Важливо й те, наскільки саме це житло підходить для тривалого проживання – за розташуванням, площею та потребами сім'ї. Одним з орієнтирів експерт називає готовність прожити у квартирі ще близько 10 років. Якщо вже зараз зрозуміло, що через кілька років житло стане замалим або доведеться переїжджати, рішення про купівлю варто добре зважити.

Перед іпотекою варто оцінити, наскільки стабільними будуть доходи у наступні роки. Значення має не лише те, чи вистачає грошей на платіж зараз, а й чи зможе сім'я регулярно вносити його надалі.

Що врахувати у бюджеті перед оформленням іпотеки

Щомісячний платіж – лише частина майбутніх витрат. Після купівлі квартири можуть знадобитися гроші на ремонт, меблі та облаштування. До розрахунку варто додати податки та інші витрати, які виникають у власника житла.

Якщо після придбання квартири на ремонт чи меблі доведеться брати ще один великий кредит, навантаження на сімейний бюджет може суттєво зрости. Тому краще заздалегідь порахувати, скільки коштів залишиться після самої купівлі.

За приблизним орієнтиром експерта, на іпотеку бажано спрямовувати не більш як 30% щомісячного доходу. При цьому бюджет не варто розраховувати впритул. Після купівлі та облаштування квартири у сім'ї не повинні закінчуватися всі заощадження.

Бюджет має витримувати й можливе скорочення доходів. Якщо навіть невелике їх падіння одразу робить виплату кредиту проблемною, зростає ризик, що квартиру доведеться продавати поспіхом і не за найкращою ціною.

Нагадаємо, після купівлі квартири доведеться окремо заплатити за оформлення права власності та послуги нотаріуса. Вартість реєстрації залежить від терміновості, а приватні нотаріуси самі встановлюють тарифи.