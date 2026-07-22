Іпотека до кінця життя: чому росіяни платитимуть за житло вже на пенсії

У Росії дедалі більше людей змушені виплачувати іпотеку майже до кінця життя. За даними Служби зовнішньої розвідки України, частині позичальників доведеться сплачувати кредит уже на пенсії.

Чому іпотека в Росії перетворилася на борг до кінця життя

За підсумками 2025 року майже кожну п'яту іпотечну позику в Росії остаточно погасять, коли позичальнику буде від 70 до 75 років. Водночас середня тривалість життя в країні становить 73,4 року, пише СЗРУ.

Для чоловіків ситуація ще критичніша, адже вони в середньому живуть 68,5 року. Середня тривалість життя жінок становить 78,5 року.

Загалом за минулий рік російські банки видали 966 тисяч іпотечних кредитів. Приблизно 65% позик мають остаточно погасити вже після того, як позичальнику виповниться 60 років. Частка таких кредитів продовжує зростати.

Причиною стали високі ставки та низькі доходи населення. Ринкова ставка за іпотекою становить близько 19% річних, тому росіяни змушені розтягувати виплати на десятиліття. Навіть пільгові кредити під 6% часто оформлюють на максимальний термін – до 30 років.

За квартиру вартістю 6 мільйонів рублів щомісячний платіж за пільгової ставки та терміну 30 років становить близько 36 тисяч рублів. Водночас середня пенсія в Росії сягає лише 22 – 25 тисяч рублів, тому така виплата стає критичною для пенсіонерів.

Заступник голови комітету держдуми з економічної політики Михайло Делягін назвав російську іпотеку бомбою уповільненої дії. Він також визнав, що нинішня система працює насамперед в інтересах банків і великих забудовників.

На тлі проблем з іпотекою Кремль розглядає іншу модель – довгострокову оренду з можливістю передавати її у спадок. Однак житло при цьому не стане власністю родини: діти зможуть успадкувати лише право й надалі орендувати його.

Нагадаємо, будівельний ринок Росії також переживає серйозний спад. Обсяги робіт і введення житла скорочуються, продажі падають, а майже половину новобудов здають із запізненням.