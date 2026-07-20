Чому будівельний ринок Росії переживає серйозний спад
За січень – травень обсяг будівельних робіт у Росії скоротився на 7,4% порівняно з таким самим періодом минулого року, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Ще помітніше це вплинуло на житлове будівництво: площа введених в експлуатацію будинків зменшилася майже на 22%. Негативна динаміка триває вже п'ятий місяць поспіль.
Проблеми забудовників поступово переходять і на пов'язані галузі. За перші п'ять місяців року виробництво цементу скоротилося на 16,2%, металевих будівельних конструкцій – на 8,7%, а фанери – на 11,6%. Спад уже зачепив підприємства, які постачають матеріали для будівництва.
Однією з причин стала висока вартість кредитів. Девелопери залучали корпоративне фінансування в середньому під 15,4%. За таких ставок нові проєкти стають менш вигідними.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Сукупний борг забудовників перед банками сягнув 131,5 мільярда доларів. Водночас обсяги нового кредитування майже не збільшуються, тому галузь накопичує зобов'язання без помітного притоку нового капіталу.
Показовою стала ситуація з групою "Самолет", одним із найбільших російських девелоперів. Станом на 16 липня її акції подешевшали на 79,3% за рік. Лише за місяць їхня вартість впала на 36,4%, що стало ще одним сигналом погіршення ситуації в галузі.
До фінансових проблем додалося скорочення попиту. Низькі темпи продажів житла зафіксували у 31 регіоні, зокрема у Краснодарському, Приморському та Красноярському краях, Башкортостані, Тюменській, Воронезькій і Челябінській областях.
Фінансові проблеми вже позначилися на строках здачі новобудов. У першому кварталі 2026 року із запізненням здали 45% об'єктів. У Володимирській області середня затримка становила 26,7 місяця, у Смоленській – 24,5 місяця, а у Красноярському краї – 13,9 місяця. Через це частина покупців чекає на вже оплачені квартири більш ніж два роки після запланованої дати.
Нагадаємо, ще на початку 2026 року п'ять найбільших девелоперів Росії перенесли строки здачі 12,7% житлових проєктів, тоді як роком раніше цей показник становив 3,2%. Серед причин називали дорогі кредити, падіння попиту на іпотеку, нестачу працівників і зростання витрат на будівництво.