Почему строительный рынок России переживает серьезный спад

За январь–май объем строительных работ в России сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Служба внешней разведки.

Еще заметнее это отразилось на жилищном строительстве: площадь введенных в эксплуатацию домов сократилась почти на 22%. Негативная динамика продолжается уже пятый месяц подряд.

Проблемы застройщиков постепенно переходят и на смежные отрасли. За первые пять месяцев года производство цемента сократилось на 16,2%, металлических строительных конструкций – на 8,7%, а фанеры – на 11,6%. Спад уже затронул предприятия, поставляющие материалы для строительства.

Одной из причин стала высокая стоимость кредитов. Девелоперы привлекали корпоративное финансирование в среднем под 15,4%. При таких ставках новые проекты становятся менее выгодными.

Совокупный долг застройщиков перед банками достиг 131,5 миллиарда долларов. В то же время объемы нового кредитования практически не растут, поэтому отрасль накапливает обязательства без заметного притока нового капитала.

Показательной стала ситуация с группой "Самолет", одним из крупнейших российских девелоперов. По состоянию на 16 июля ее акции подешевели на 79,3% за год. Только за месяц их стоимость упала на 36,4%, что стало еще одним сигналом об ухудшении ситуации в отрасли.

К финансовым проблемам добавилось сокращение спроса. Низкие темпы продаж жилья зафиксированы в 31 регионе, в частности в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкортостане, Тюменской, Воронежской и Челябинской областях.

Финансовые проблемы уже сказались на сроках сдачи новостроек. В первом квартале 2026 года с опозданием сдали 45% объектов. Во Владимирской области средняя задержка составила 26,7 месяца, в Смоленской – 24,5 месяца, а в Красноярском крае – 13,9 месяца. Из-за этого часть покупателей ждет уже оплаченные квартиры более двух лет после запланированной даты.

Напомним, еще в начале 2026 года пять крупнейших девелоперов России перенесли сроки сдачи 12,7% жилых проектов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,2%. Среди причин называли дорогие кредиты, падение спроса на ипотеку, нехватку рабочей силы и рост затрат на строительство.