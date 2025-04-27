Повністю спалили, а потім відбудували: історія "Привозу" – легендарного ринку Одеси

Ринок "Привоз" в Одесі – не просто місце торгівлі, а й символ міста. З моменту свого заснування на початку 19 століття він став однією з головних пам'яток, що приваблює як місцевих, так і гостей Одеси.

Про історію "Привозу", його сьогодення, а також цікаві легенди, пов'язані з ринком, розповідає 24 Канал.

До теми Один із найбільших в Україні та Східній Європі: історія Хмельницького ринку

Історія виникнення ринку

Ідея створення "Привозу" виникла наприкінці 18 – на початку 19 століть. Тоді на Ново-Рибній вулиці (зараз Пантелеймонівська) з'явилися перші "Рибні ряди". Згодом на Привізній площі заснували ринок, який спершу був придатком до Старого ринку та спеціалізувався на продажу привізних товарів, тому й отримав таку назву. На початках торгівлю вели прямо з возів та фур. Перші крамниці з'явилися лише згодом.

"Привоз" став головним місцем торгівлі в Одесі. Продавців було дуже багато, тому за покупців часто доводилося боротися. Саме тоді торговці почали рекламувати свою продукцію, використовуючи жарти й примовки.

Тоді ринок і бруд, сморід та антисанітарія були тісно пов'язані. Одесу охопила чума. А її джерелом визнали щурів, які жили на ринку. Тому в 1902 році "Привоз" вирішили спалити. Місто виплатило торговцям компенсації та тимчасово розмістило їх на Куликовому полі.



"Фруктовий пасаж" на ринку / Фото зі сайту privoz-odessa.com.ua

Відбудова "Привозу"

Згодом "Привоз" відновили, цього разу з каменю. Невдовзі розробили проєкт "Фруктового пасажу", який складався з чотирьох двоповерхових корпусів, які сполучали арки. Пасаж став окрасою "Привозу". Після перемоги більшовиків "Привоз" спробували перейменувати на "Жовтневий ринок". Однак ця назва не прижилася.

У 1958 році на ринку з'явилися м'ясний та молочний корпуси. Територію заасфальтували. На "Привозі" навіть у найскладніші часи можна було знайти делікатеси, зокрема червону рибу й ікру, однак ціни на них були високими.

До кінця 20 століття ринок потребував оновлення. Генеральну реконструкцію "Привозу" розпочали у 1990-х роках. До 2007 року збудували нові корпуси та торгівельні центри, серед яких виділявся "Новий Привоз". До комплексу увійшли також готель "Чорне Море" й сучасні павільйони.

У 2020 році стартував черговий етап реконструкції – впорядкували вхідні зони, оновили дорожнє покриття та звели нові павільйони.

Сучасний "Привоз" формують 2 000 торгових точок.



Сучасний вигляд ринку / Скриншот з відео "Приват з Одеси"

Легенди, пов'язані з ринком

За однією із популярних легенд, коли перед Другою світовою війною звірів перевозили у сімферопольський зоопарк, то із загону вивели молодого слона Мірзу і він за запахом прийшов у "Фруктовий пасаж". Там з'їв кілька яблук та дістав хоботом з бочки солоні огірки.

Інша ж легенда розповідає, що колишній керівник ринку Яків Перельман у 1920-х роках привласнив сотні тисяч бюджетних карбованців. За це його розстріляли. Проте грошей, які він за легендою витратив на золото і діаманти, так і не повернули. Кажуть, він міг заховати їх на "Привозі". Але скриньку з коштовностями досі не знайшли.