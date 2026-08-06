На Сардинії компенсують до 15 тисяч євро на житло: що вимагатимуть натомість

На Сардинії готові частково оплатити купівлю або ремонт житла тим, хто оселиться в невеликому місті. За програмою можна отримати до 15 тисяч євро, однак грант покриє лише частину витрат і передбачає кілька обов’язкових умов.

Хто може отримати 15 тисяч євро на житло на Сардинії

Як зазначається в офіційних документах регіону, програма охоплює невеликі міста й громади Сардинії, де живе не більш як 5 тисяч людей. А виплати розраховані на тих, хто купує перше житло та планує зробити його своїм основним місцем проживання.

Гроші можна витратити не лише на придбання будинку чи квартири. Їх також можна використати на ремонт уже купленого житла або одночасно покрити частину витрат на купівлю та відновлення нерухомості. Допомога безповоротна, тому повертати гроші не доведеться.

Максимальна сума для одного заявника та його сім'ї становить 15 тисяч євро. Перевагу можуть отримати люди, які переїжджають на Сардинію з інших регіонів Італії або з-за кордону. До пріоритетних категорій також належать молоді сім'ї, родини з неповнолітніми дітьми та заявники віком до 40 років.

За яких умов виплачують грант

Повністю оплатити житло чи ремонт коштом гранту не вийде. Допомога покриває не більш як 50% фактичних витрат, а іншу частину доведеться сплатити власними коштами.

Щоб отримати максимальні 15 тисяч євро, на купівлю або ремонт потрібно витратити щонайменше 30 тисяч євро. Якщо загальна сума становитиме 20 тисяч євро, розмір гранту не перевищить 10 тисяч євро.

Придбане або відремонтоване житло має стати основним місцем проживання заявника. Після остаточної виплати грошей цю реєстрацію потрібно зберігати протягом п'яти років.

Нагадаємо, раніше британський блогер вирішив перевірити, як насправді працює схема з будинками за 1 євро в Італії. Він побував у кількох містах Сицилії та з'ясував, що символічна ціна часто є лише початком витрат, адже більшість такого житла потребує дорогого ремонту й додаткових витрат на оформлення.