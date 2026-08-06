Кто может получить 15 тысяч евро на жилье на Сардинии

Как отмечается в официальных документах региона, программа охватывает небольшие города и общины Сардинии, где проживает не более 5 тысяч человек. А выплаты рассчитаны на тех, кто приобретает первое жилье и планирует сделать его своим основным местом проживания.

Деньги можно потратить не только на приобретение дома или квартиры. Их также можно использовать на ремонт уже купленного жилья или одновременно покрыть часть расходов на покупку и ремонт недвижимости. Помощь безвозвратная, поэтому возвращать деньги не придется.

Максимальная сумма для одного заявителя и его семьи составляет 15 тысяч евро. Преимущество могут получить люди, переезжающие на Сардинию из других регионов Италии или из-за рубежа. К приоритетным категориям также относятся молодые семьи, семьи с несовершеннолетними детьми и заявители в возрасте до 40 лет.

При каких условиях выплачивается грант

Полностью оплатить жилье или ремонт за счет гранта не получится. Помощь покрывает не более 50% фактических расходов, а остальную часть придется оплатить собственными средствами.

Чтобы получить максимальные 15 тысяч евро, на покупку или ремонт нужно потратить не менее 30 тысяч евро. Если общая сумма составит 20 тысяч евро, размер гранта не превысит 10 тысяч евро.

Приобретенное или отремонтированное жилье должно стать основным местом проживания заявителя. После окончательной выплаты денег эту регистрацию необходимо сохранять в течение пяти лет.

Напомним, ранее британский блогер решил проверить, как на самом деле работает схема с домами за 1 евро в Италии. Он побывал в нескольких городах Сицилии и выяснил, что символическая цена зачастую является лишь началом расходов, ведь большинство такого жилья требует дорогостоящего ремонта и дополнительных затрат на оформление.