Почему дом за 1 евро может стоить сотни тысяч

Проверить, как работает эта схема, решил британский блогер Бен Моррис. Он отправился на Сицилию и посетил несколько населенных пунктов, где заброшенное жилье предлагают по символической цене.

В Самбука-ди-Сицилия 1 евро – лишь стартовая ставка. Потенциальные покупатели подают свои предложения, и преимущество обычно получает тот, кто готов заплатить больше. Из-за этого окончательная цена может вырасти до нескольких тысяч евро еще до оформления сделки.

В то же время в Муссомеле до сих пор можно найти объекты, которые продают за 1 евро без аукциона. Однако большинство такого жилья требует капитального ремонта и непригодно для проживания сразу после покупки.

Город Самбука-ди-Сицилия / Скриншот 24 Канала

Во время осмотра одного из домов Моррису посоветовали передвигаться только у стен. Старый пол был настолько поврежден, что мог не выдержать веса человека. Покупателю такого объекта придется ремонтировать не только комнаты, но и основные конструкции здания.

В расходы также входят услуги нотариуса и оформление документов. Однако больше всего стоит реконструкция, особенно если нужно заменить коммуникации, восстановить перекрытия и привести помещение в пригодный для жизни состояние.

Насколько большая может быть разница между ценой покупки и стоимостью ремонта, показывает история американки Мередит Таббоне. Она приобрела дом примерно за 5 тысяч евро, а впоследствии выкупила соседнее здание. Реконструкция двух объектов обошлась ей почти в 446 тысяч долларов.

Такие предложения появляются преимущественно в небольших итальянских городах и деревнях, которые постепенно теряют население. Молодежь уезжает, старые дома остаются пустыми, а местные власти ищут людей, готовых их восстановить.

Один евро в таких объявлениях означает лишь стартовую или символическую цену самого дома. Полная сумма зависит от условий продажи, состояния недвижимости, расходов на документы и объема ремонта.

Напомним, украинка Татьяна отказалась от участия в программе "Дома за 1 евро" и приобрела готовое жилье за 30 тысяч евро. По ее подсчетам, восстановление символически дешевого дома могло бы обойтись в 80–100 тысяч евро.