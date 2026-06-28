У Тоскані можна пожити на віллі без оренди: яку умову треба виконати

У Тоскані власники вілл та історичних маєтків іноді шукають людей, які можуть тимчасово пожити в їхній нерухомості. Оренду за таке житло не беруть, але натомість мешканці мають доглядати за будинком, садом або домашніми тваринами.

Як безплатно пожити на віллі в Італії

Як пише Cotidianul, такий формат називають house sitting.

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Він працює не як звична оренда і не як туристичне бронювання на кілька днів. Коли господарі на певний час залишають будинок, вони шукають людей, готових пожити в ньому й наглядати за нерухомістю.

Особливо багато уваги такі пропозиції привертають у Тоскані. Цей регіон відомий старовинними маєтками, виноградниками, історичними містечками та будинками, які часто потребують постійного догляду. Якщо господарі не живуть там увесь рік, їм важливо, щоб житло не залишалося порожнім.

Для мешканців головна перевага такого варіанта – відсутність орендної плати. Людина може тимчасово пожити у віллі або маєтку, але натомість бере на себе частину побутових обов'язків. Залежно від домовленості, треба наглядати за будинком, поливати сад, доглядати за домашніми тваринами або виконувати нескладні справи, пов'язані з утриманням житла.

Як пишуть в оголошеннях, house sitting може підійти тим, хто працює дистанційно й може певний час перебувати за кордоном. Це не коротка туристична поїздка, а радше можливість пожити в Італії довше й не витрачати багато грошей на оренду.

Такий формат відрізняється від програм із продажу будинків за 1 євро. У цьому випадку не потрібно купувати нерухомість, оформлювати її у власність чи вкладати гроші в ремонт старого житла. Водночас це не безумовне безплатне проживання: кандидат має показати, що відповідально ставитиметься до чужого будинку й виконуватиме правила господарів.

Інтерес до house sitting зростає разом із популярністю віддаленої роботи. Люди, які хочуть певний час пожити за кордоном без великих витрат на житло, розглядають такі пропозиції як альтернативу дорогій оренді, а господарі вілл і маєтків отримують нагляд за нерухомістю під час своєї відсутності.

Де розташований найстаріший готель у світі

"Нішіяма Онсен Кейункан" розташований у Японії, у префектурі Яманасі. Це регіон, який багато туристів знають завдяки горі Фудзі, внесеній до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Готель заснував Фудзівара Махіто ще у 705 році. Відтоді заклад не припиняє приймати гостей і зберігає статус сімейного готелю. Його історія вже перетнула позначку у 1 300 років, тому "Нішіяма Онсен Кейункан" вважають найстарішим готелем у світі.