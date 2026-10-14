Вдова подарувала місту в Італії віллу за 1,6 мільйона євро, але поставила одну умову

В Італії жінка вирішила безплатно подарувати місцевій громаді віллу вартістю понад 1,6 мільйона євро. Однак власниця розкішного маєтку поставила одну умову, від якої залежить його подальше використання.

Чому італійка подарувала громаді віллу вартістю понад 1,6 мільйона євро

Незвичайний подарунок отримала громада містечка Варенна, розташованого на березі озера Комо. Місцева жителька Лоредана Спіга Венір вирішила передати місту родинну віллу Ca'Venier разом із меблями та іншими цінностями, пише Il Giorno.

Так жінка хоче вшанувати пам'ять свого покійного чоловіка Джанмарко Веніра. Його родина володіла маєтком із 1940-х років, коли будинок придбав батько Джанмарко. Чоловік дуже любив Варенну й повертався сюди протягом усього життя. За словами Лоредани, він багато допомагав іншим людям, тому вона прагне зберегти пам'ять про нього. До того ж жінка не має прямих спадкоємців, яким могла б залишити нерухомість.

Цікаво! Водночас власниця не захотіла, щоб будинок перейшов у розпорядження міста без жодних зобов'язань. Вона поставила умову, що віллу мають використовувати для соціальних, культурних і туристичних заходів. Таким чином жінка хоче зробити родинний маєток доступним для місцевих жителів. Зокрема, на панорамній терасі в майбутньому можуть проводити весільні церемонії.

Сама вілла має два поверхи. На першому розташовані вітальня та веранда, а на другому облаштовані три спальні. Будинок оточує сад, також на території є невелика вежа та простора тераса, з якої відкривається краєвид на озеро Комо.

Разом із нерухомістю місто отримає чималу колекцію цінних речей. Серед них – антикварні меблі, старовинні килими, люстри минулого століття, картини XVIII століття, а також римські та неокласичні скульптури.

Міська влада Варенни вже прийняла подарунок. Мер Мауро Манцоні назвав рішення Лоредани безпрецедентним, адже раніше в історії містечка приватні власники не передавали громаді нерухомість у подарунок. Посадовець подякував жінці за її рішення.

Нагадаємо, в Італії можна придбати будинок лише за 1 євро, однак насправді така нерухомість може обійтися у 80 – 100 тисяч євро. Основні витрати припадають на ремонт, оформлення документів та виконання вимог місцевої влади.