У столиці людина у шахрайський спосіб намагалася заволодіти земельною ділянкою. Задля цього вона вигадала будинок, якого не було.

Так, фізична особа зареєструвала право власності на неіснуючий будинок, який нібито розташовувався по вулиці Квітучій у Голосіївському районі столиці, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Дивіться також Квартира у Києві чи кімната у Львові: скільки коштує орендувати житло студенту у 2025 році

Що відомо про будинок-невидимку у Києві?

Цей обмін був потрібний для того, аби у подальшому оформити права на земельну ділянку вартістю понад мільйон гривень, на якій нібито стояв той самий будинок, якого ніхто не бачить.

Однак зловмиснику не вдалося втілити свій намір. За позовом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд скасував незаконну реєстрацію прав на дім-невидимку та державну реєстрацію земельної ділянки під цим "будинком".

Де нібито "мешкав" шахрай / Фото прокуратура

До слова, власник славнозвісного будинку в центрі автомагістралі у провінції Цзяньсі таки переїхав звідти. Чоловік тривалий час не хотів переїжджати й відмовився від будь-яких грошових компенсацій, які йому пропонував уряд.