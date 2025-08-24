Однак є міста, в яких орендувати квартиру буде більш доступно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

Де найдорожче орендувати квартиру студентам?

Київ

Столиця залишається найдорожчим містом для студентів. Однокімнатна квартира коштує 16,9 тисячі гривень на місяць (+21%). Вартість кімнати – близько 4 тисяч гривень. Двокімнатна квартира обійдеться в 31,2 тисячі гривень (+25%), трикімнатна – 58 тисяч гривень (+17%), чотирикімнатна – 92 тисяч гривень (+11%).

Львів

Тут конкуренція за житло також висока – Львівський національний університет імені Івана Франка та "Львівська Політехніка" зібрали найбільше заяв вступників. Оренда однокімнатної квартири у Львові становить 17,9 тисячі гривень (+10%), кімнати – 5 тисяч гривень (+25%). Двокімнатні квартири коштують 20,9 тисячі гривень (+15%), трикімнатні – 25,1 тисячі гривень (+26%), чотирикімнатні – 37,4 тисячі гривень (+30%).

Цікаво! У Львові можна знайти бюджетне житло, що коштує більш як удвічі менше за ринкову ціну. Якщо середня вартість за однокімнатну квартиру 18 тисяч гривень на місяць, то найбюджетніші пропозиції коштують 6 – 8 тисяч гривень.



Оренда нерухомості у Львові

В яких регіонах більш доступні ціни?

Чернівці

Чернівецький університет імені Ю. Федьковича посів шосту сходинку за кількістю заяв вступників. Оренда однокімнатної квартири тут обійдеться в 12,2 тисячі гривень (+18%), кімнати – 4 тисяч гривень (+14%). Двокімнатні квартири коштують 14,6 тисячі гривень (+18%), трикімнатні – 16,7 тисячі гривень (+2%), а чотирикімнатні навіть подешевшали до 24,2 тисячі гривень (-21%).

Івано-Франківськ

Вартість однокімнатної квартири у місті складає 13,2 тисячі гривень (+11%), кімнати – 3,5 тисячі гривень. Двокімнатна обійдеться в 15 тисяч гривень (+7%), трикімнатна – 16,7 тисячі гривень (+15%), чотирикімнатна – 16,7 тисячі гривень (-17%).

Одеса

Попри те, що жоден одеський університет не увійшов до ТОП-15 за кількістю заяв, ціни на оренду тут значно зросли. Однокімнатна квартира коштує 10 тисяч гривень (+33%), кімната – 3 тисяч гривень (+20%). Двокімнатна обійдеться у 15 тисяч гривень (+50%), трикімнатна – 20,8 тисячі гривень (+26%), а чотирикімнатна – 37,6 тисячі гривень (+31%).

Таким чином, Київ та Львів залишаються лідерами за цінами на оренду житла для студентів, проте зростання ставок спостерігається і в інших університетських містах. Найбільш доступними залишаються Івано-Франківськ і Одеса, хоча темпи зростання вартості тут – одні з найвищих.