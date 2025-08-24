Однако есть города, в которых арендовать квартиру будет более доступно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

Смотрите также Аренда жилья для переселенцев: как ВПЛ получить 100% компенсацию от государства

Где дороже всего арендовать квартиру студентам?

Киев

Столица остается самым дорогим городом для студентов. Однокомнатная квартира стоит 16,9 тысяч гривен в месяц (+21%). Стоимость комнаты – около 4 тысяч гривен. Двухкомнатная квартира обойдется в 31,2 тысячи гривен (+25%), трехкомнатная – 58 тысяч гривен (+17%), четырехкомнатная – 92 тысяч гривен (+11%).

Львов

Здесь конкуренция за жилье также высока – Львовский национальный университет имени Ивана Франко и "Львовская Политехника" собрали больше всего заявлений поступающих. Аренда однокомнатной квартиры во Львове составляет 17,9 тысяч гривен (+10%), комнаты – 5 тысяч гривен (+25%). Двухкомнатные квартиры стоят 20,9 тысячи гривен (+15%), трехкомнатные – 25,1 тысячи гривен (+26%), четырехкомнатные – 37,4 тысячи гривен (+30%).

Интересно! Во Львове можно найти бюджетное жилье, которое стоит более чем вдвое меньше рыночной цены. Если средняя стоимость за однокомнатную квартиру 18 тысяч гривен в месяц, то самые бюджетные предложения стоят 6 – 8 тысяч гривен.



Аренда недвижимости во Львове / Фото Unsplash

В каких регионах более доступные цены?

Черновцы

Черновицкий университет имени Ю. Федьковича занял шестую строчку по количеству заявлений поступающих. Аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется в 12,2 тысячи гривен (+18%), комнаты – 4 тысяч гривен (+14%). Двухкомнатные квартиры стоят 14,6 тысячи гривен (+18%), трехкомнатные – 16,7 тысячи гривен (+2%), а четырехкомнатные даже подешевели до 24,2 тысячи гривен (-21%).

Ивано-Франковск

Стоимость однокомнатной квартиры в городе составляет 13,2 тысячи гривен (+11%), комнаты – 3,5 тысячи гривен. Двухкомнатная обойдется в 15 тысяч гривен (+7%), трехкомнатная – 16,7 тысячи гривен (+15%), четырехкомнатная – 16,7 тысячи гривен (-17%).

Одесса

Несмотря на то, что ни один одесский университет не вошел в ТОП-15 по количеству заявлений, цены на аренду здесь значительно выросли. Однокомнатная квартира стоит 10 тысяч гривен (+33%), комната – 3 тысяч гривен (+20%). Двухкомнатная обойдется в 15 тысяч гривен (+50%), трехкомнатная – 20,8 тысяч гривен (+26%), а четырехкомнатная – 37,6 тысяч гривен (+31%).

Таким образом, Киев и Львов остаются лидерами по ценам на аренду жилья для студентов, однако рост ставок наблюдается и в других университетских городах. Наиболее доступными остаются Ивано-Франковск и Одесса, хотя темпы роста стоимости здесь – одни из самых высоких.