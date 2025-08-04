Київ втратив свою позицію у рейтингу міст, що мають найвищі ціни на нерухомість у Європі. Раніше столиця входила в сотню найдорожчих, а тепер опинилася значно нижче.

За останній рік Київ втратив понад 30 пунктів у рейтингу. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на статистику відомої бази даних Numbeo.

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Де опинився Київ у рейтингу найдорожчих міст Європи?

Столиця перемістилася із 100-ї позиції на 138-му. У серпні вартість квадратного метра в центрі міста становить 1960 євро.

Окрім Києва, до переліку дорогих міст потрапили лише Львів та Одеса. Середня вартість за квадрат у Львові становить 1716 євро, а в Одесі – 1250 євро. Одеса, до речі, замикає рейтинг.



Українські міста в рейтингу найдорожчих у Європі / Дані Numbeo

Які міста Європи – найдорожчі?

За даними дослідження, лідерами залишаються міста Швейцарії, Британії та Франції. Там квадратний метр у центрі міста в десятки тисяч дорожчий, ніж у Києві. Ось п'ятірка:

Цюрих, Швейцарія – 20 651 євро;

Женева, Швейцарія – 19 316 євро;

Лозанна, Швейцарія – 18 595 євро;

Базель, Швейцарія – 18 336 євро;

Лондон, Великобританія – 17 686 євро.

До десятки увійшли Берн, Париж, Мюнхен, Люксембург та Стокгольм.