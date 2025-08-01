Львів з початку повномасштабного вторгнення завжди був одним із лідерів за кількістю нових будівельних проєктів. Однак тепер він взагалі випередив Київ, розповідає 24 Канал, посилаючись на Мінфін.

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Наскільки Львів випередив Київ за будівництвом?

У першому півріччі 2025-го в Україні стартувало будівництво 104 нових житлових комплексів. Це майже дорівнює показнику за аналогічний період минулого року, коли було 105 ЖК.

Щоправда, у Львові будівельна активність стала найвищою, про що розповіла директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян. Ось які зміни відбудися на ринку:

Львів вперше обійшов Київ за кількістю нових ЖК – там на 28% більше нових проєктів .

. У столиці та області також зросла кількість стартів будівництва – на 22%.

У традиційно активних регіонах, як-от Івано-Франківська та Закарпатська області, навпаки зафіксували спад.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Загалом обсяги введеного в експлуатацію житла зросли, якщо порівнювати з тим же періодом у 2024 році.

Ми бачимо зростання введення житла – лише у першому кварталі 2025 року здано майже 2 мільйони квадрати. Це більше, ніж у 2024 році,

– зазначила експертка.

Це свідчить про оживлення раніше заморожених проєктів і повернення довіри покупців до первинного ринку.

Де зросли ціни в новобудовах?

Найбільше первинне житло подорожчало:

в Одесі – аж +19% за пів року .

. у Миколаєві та в Київській області – по +8%.

На зростання цін вплинуло чимало чинників, зокрема подорожчання будматеріалів, девальвація гривні, відновлення інфраструктури, а також стабільний попит на якісне житло.