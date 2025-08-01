Львов с начала полномасштабного вторжения всегда был одним из лидеров по количеству новых строительных проектов. Однако теперь он вообще опередил Киев, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Минфин.

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Насколько Львов опередил Киев по строительству?

В первом полугодии 2025-го в Украине стартовало строительство 104 новых жилых комплексов. Это почти равно показателю за аналогичный период прошлого года, когда было 105 ЖК.

Правда, во Львове строительная активность стала самой высокой, о чем рассказала директор по развитию ЛУН Елена Унаньян. Вот какие изменения произошли на рынке:

Львов впервые обошел Киев по количеству новых ЖК – там на 28% больше новых проектов .

. В столице и области также выросло количество стартов строительства – на 22%.

В традиционно активных регионах, таких как Ивано-Франковская и Закарпатская области, наоборот зафиксировали спад.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

В целом объемы введенного в эксплуатацию жилья выросли, если сравнивать с тем же периодом в 2024 году.

Мы видим рост ввода жилья – только в первом квартале 2025 года сдано почти 2 миллиона квадратов. Это больше, чем в 2024 году,

– отметила эксперт.

Это свидетельствует об оживлении ранее замороженных проектов и возвращении доверия покупателей к первичному рынку.

Где выросли цены в новостройках?

Больше всего первичное жилье подорожало:

в Одессе – аж +19% за полгода .

. в Николаеве и в Киевской области – по + 8%.

На рост цен повлияло немало факторов, в частности подорожание стройматериалов, девальвация гривны, восстановление инфраструктуры, а также стабильный спрос на качественное жилье.